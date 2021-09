De la frustration. Mais de la colère, aussi. Alors qu'il pensait tenir son point face au PSG ce mercredi soir, l'entraîneur du FC Metz Frédéric Antonetti est finalement reparti bredouille de sa soirée. La faute à Achraf Hakimi, auteur d'un but à la toute dernière seconde qui a permis aux siens d'empocher une victoire (1-2) presque miraculeuse. Interrogé au micro de Canal + à la fin de la rencontre, l'entraîneur des Grenats s'est montré plutôt piquant.

Il y a deux grosses fautes non sifflées en notre faveur

"L’arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz, a-t-il notamment lâché. Aprés, je peux comprendre beaucoup de choses. La 'Paris-mania'… Moi je les supporte quand ils jouent en Europe, mais quand on les joue il faut qu’on soit jugés de manière égale." Avant de poursuivre : "Il y a deux grosses fautes non sifflées en notre faveur. On est sortis du match, c’est dommage. Ca gâche un peu notre soirée."

Passablement agacé, Antonetti a notamment insisté sur deux "fautes flagrantes", dont notamment "une", juste avant le dernier but du PSG. "Il est normal qu'après, on s'énerve un peu...", a estimé le technicien messin, évoquant ainsi les échauffourées en fin de rencontre.

Mbappé gagnerait à avoir un comportement plus humble

Kylian Mbappé "gagnerait à avoir un comportement plus humble", a également lancé l'entraîneur de Metz. "Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble", a lancé le technicien grenat après le match de la 7e journée de Ligue 1.

Antonetti répondait à une question sur le carton jaune reçu par son gardien, Alexandre Oukidja, qui reprochait visiblement son attitude à Mbappé après le but vainqueur du PSG, marqué à la dernière seconde. Dans le jeu, Mbappé a été "inexistant", a noté le coach messin, "cela arrive quand il ne peut pas prendre la profondeur".

