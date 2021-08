Rennes domine le derby de l’Ouest. Après la victoire jeudi contre Rosenborg, le Stade Rennais s’impose face au FC Nantes sur sa pelouse du Roazhon Park (1-0) grâce à un but de Martin Terrier à l’heure de jeu. Les joueurs de Bruno Genesio enregistrent leur première victoire de la saison. Les Nantais, hormis une frappe sur la barre de Blas en première période, se sont montrés timides et concèdent leur premier revers. Le club breton est invaincu à domicile face aux Canaris depuis 2013.

Le Stade Rennais lance enfin sa saison. Pour aller chercher ce premier succès en Ligue 1 de cette édition 2021-2022, les Rennais ont rapidement pris le match en main. Dès la dixième minute, après un travail dos au but de Serhou Guirassy, Benjamin Bourigeaud a allumé la mèche avec sa frappe contrée, battant presque Alban Lafont à contre-pied. Accompagné d’un bon Birger Meling sur le côté gauche, Bourigeaud a posé quelques soucis aux Canaris dans son couloir. Dominateurs, les joueurs de Bruno Genesio se sont fait peur à la demi-heure de jeu en voyant la frappe de Ludovic Blas, arrêtée par Alfred Gomis, rebondir sur Meling et frapper la barre transversale. Malgré une nette possession en première période (58%), les Bretons, poussés par leur public, sont entrés au vestiaire sans prendre l’avantage au score.

Première décisive pour Santamaria

Au retour de la pause, les intentions n’avaient pas changé pour le Stade Rennais. Pied sur le ballon et bloc solide en défense, les hommes de Bruno Genesio ont fini par trouver la faille, à peine quinze minutes après le retour des vestiaires, grâce à une bonne percussion et une belle passe de Baptiste Santamaria, recruté pour 14M€ mardi, pour Martin Terrier, libre de tout marquage à l’entrée de la surface. L’ancien lyonnais a vu sa frappe du droit entrer avec l’aide du poteau (58e). Dans la foulée, Guirassy a eu l’occasion de doubler la mise mais a buté sur Lafont (60e).

Menée par une paire Badé-Aguerd, la défense rennaise n’a pas tremblé du tout en seconde période. Les Canaris ont été en manque de solution après la sortie de Moses Simon à la pause à la suite d’une blessure et n’ont pas cadré le moindre tir dans le second acte. Avec la manière, et devant un Roazhon Park en feu, le Stade Rennais a remporté ce derby de l’Ouest et clôture une semaine parfaite. Les Rouge et Noir glanent leur première victoire en championnat et pointent désormais à la cinquième place de Ligue 1 avec cinq points, en attendant le match entre Nice et l’OM. Les Canaris, eux, sont neuvièmes avec quatre unités.

