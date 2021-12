Gardien : Etienne Green (21 ans, Saint-Etienne)

Quand un tel être vous manque, tout est forcément dépeuplé. Écarté des terrains depuis le 11 décembre dernier lors de la défaite à Reims (0-2), le portier franco-anglais brille depuis par son absence. C’est que le natif de Colchester (Angleterre) a longtemps retardé l’échéance au cours de bon nombre de rencontres. Sa prestation en mondovision face au leader parisien (1-3), écœurant les quatre fantastiques pendant plus d’une mi-temps, en atteste : sans l’international anglais espoir, l’ASSE serait davantage distancé, voire presque condamné. Dernier rempart d’une défense sous l’eau (avant-dernière de Ligue 1), Green est l’un des seuls Stéphanois à émerger sur ce début de saison.

Défenseur droit : Malo Gusto (18 ans, Lyon)

Léo Dubois a du souci à se faire. Décrié pour son manque d’allant offensif, le capitaine rhodanien a trouvé à qui parler avec l’international espoir. Malo Gusto a signé son émergence à la face du monde lors du choc face au PSG le 19 septembre dernier. Neymar muselé, un penalty concédé, mais surtout la sensation que Peter Bosz tenait une pépite. La suite, quelques prestations irrégulières, logique vu l’inexpérience (18 ans) du joueur, capable de coups d’éclats comme sur ce centre tendu pour Islam Slimani à Montpellier (1-0), à l’origine de l’unique but de la rencontre (Paqueta, 17e).

Malo Gusto, l'arrière-garde qui prend les devants

Défenseur central : Warmed Omari (21 ans, Rennes)

Le nouveau patron de l’arrière-garde rennaise. Titulaire indiscutable depuis la mi-septembre et une prestation de haut vol contre Clermont (6-0, le 22 septembre), Omari s’est même payé le luxe de marquer son premier but en pro pour offrir la qualification en 16es lors du derby en Coupe de France contre Lorient (1-0). Taulier de la quatrième défense de Ligue 1 (18 buts encaissés après 19 rencontres), le Franco-comorien formé à Rennes brille par sa solidité et sa justesse balle au pied, et semble avoir mis de côté ses fragilités mentales.

Omari, seul buteur de Rennes - Lorient en 32es de finale de la Coupe de France Crédit: Getty Images

Défenseur central : Castello Lukeba (19 ans, Lyon)

Après cinq petits matches dans l’élite, la comparaison avec Samuel Umtiti est déjà sur toutes les lèvres chez les supporters rhodaniens. Un profil similaire certes, mais surtout une carrière à construire pour le Franco-angolais, auteur de son premier but en carrière face à Metz (1-1, le 22 décembre). Au-delà de sa réalisation, Lukeba a surnagé au cours d’une rencontre disputée avec sérieux. L’OL peut souffler et tient un remplaçant de choix à Jason Denayer, blessé.

Un profil à la Umtiti : Lukeba, le Lyonnais qui aimait casser les lignes

Défenseur gauche : Nuno Mendes (19 ans, PSG)

La surprise d’un mercato pantagruélique. Prêté par le Sporting Portugal le dernier jour du mercato, Nuno Mendes est arrivé sur les bords de la Seine précédé d’une réputation flatteuse de piston explosif et résolument offensif. Des qualités rapidement mises en évidence sur la scène européenne, mais l’international portugais traîne aussi son inexpérience dans une défense à quatre. Des défauts dans l’alignement, un retour défensif pointé du doigt, le natif de Sintra a perdu des adeptes au cours de ces dernières semaines. Mais les qualités brutes du latéral sont bien trop nettes pour ne pas voir en lui un cadre en puissance du club de la capitale.

Milieu central : Amadou Onana (20 ans, Lille)

Sans doute la recrue de l’été côté lillois. Débarqué d’Hambourg pour 9 millions d’euros, le capitaine des Espoirs belges a suivi une progression fulgurante qui l’a amené à contester la hiérarchie au milieu de terrain. Longiligne (1m95), Onana profite de ses grands segments pour jouer de percussions et casser les lignes balle au pied. Rapide et puissant, le natif de Dakar (Sénégal) marque par sa résilience dans l’effort. Des qualités qui lui assurent une place de choix dans la rotation du champion de France en titre.

Milieu central : Ilan Kebbal (23 ans, Reims)

Les caméras se braquent déjà depuis un moment sur le bord du terrain. Un numéro 30 s’apprête alors à poser ses pieds de lutin sur la Ligue 1. Mais l’artiste de la soirée, celui qui a gratifié de gestes de classe le stade Auguste-Delaune, c’est bien le Franco-algérien de Reims. La performance remarquable d’Ilan Kebbal, néophyte en Ligue 1, face au club de la capitale en a rapidement appelé d’autres. Deux semaines plus tard, le Marseillais de naissance a délivré deux offrandes lors du succès à Rennes (2-0, le 12 septembre). Depuis, le prodige rémois (1 but, 4 passes décisives) a été baladé à plusieurs postes, sans pour autant perdre sa touche de génie.

Ailier droit: Kamaldeen Sulemana (19 ans, Rennes)

Après Jérémy Doku à droite, Rennes a trouvé son pendant à gauche. Pressenti à Amsterdam, les dirigeants bretons ont réussi la prouesse de chiper le dribbleur ghanéen à l’Ajax. Et à Sulemana, on ne lui parle pas d’adaptation. Le feu follet de l’Armorique a immédiatement enflammé les défenses adverses (4 buts, 2 passes décisives). Selon l’Observatoire du football (CIES), Sulemana est même désigné meilleur dribbleur de Ligue 1 du début de saison avec 6,44 dribbles toutes les 100 minutes. Dans le rétroviseur, des noms tels que Neymar, Kylian Mbappé ou Sofiane Boufal. Rien que ça. Mais à l’instar d’Ugochukwu, l’ailier ghanéen est encore en phase d’apprentissage. Moins fringant et plus prévisible depuis quelques journées, Sulemana côtoie davantage le banc de touche, avant de retrouver sa fraîcheur physique, et de ré-enchanter les foules.

14 minutes, petits ponts et célébrations : Sulemana, une dose de TNT en plus pour l'attaque rennaise

Avant-centre : Mohamed-Ali Cho (17 ans, Angers)

Le tube de l’été angevin. Offrant un profil unique de rupture et de profondeur dans l’effectif de Gérard Baticle, Mohamed-Ali Cho a contribué à l‘été indien du SCO (une seule défaite lors des neuf premières rencontres). Avant-centre mobile et d’une maturité rare sur le terrain, le natif de Stains (Seine-Saint-Denis) a gagné ses galons de titulaire indiscutable. Seulement, après des débuts tonitruants, le prodige international espoir (2 sélections) a peiné à faire gonfler ses statistiques (2 buts) et connu quelques trous d’air. Rien de grave pour celui qui est notamment courtisé par les sélections marocaine et anglaise.

Avant-centre : Bamba Dieng (21 ans, Marseille)

Une vie digne d’un conte pour enfants. Justement, Bamba Dieng en était encore un, lorsque l’OM remportait son dernier titre de champion (2010). Une trajectoire singulière marquée par un match, un seul. Pour sa première titularisation de la saison, le Sénégalais a marqué les esprits d’un doublé de pur avant-centre (à Monaco, 2-0). Pas mal pour un joueur dont le club court depuis des années derrière le mirage du « grand attaquant. » Après des débuts fracassants, le natif de Pikine a longtemps péché par manque de réalisme (4 buts et une passe en 14 rencontres de Ligue 1), à l’image d’une attaque phocéenne inefficace. Un début de saison inégal que l’on pourrait résumer à sa prestation contre Strasbourg (2-0, le 12 décembre). À la Meinau, l’ancien pensionnaire de Diambars a longtemps raté des occasions qu’il s’était pour la plupart procurées lui-même. Une maladresse technique pardonnée d’un retourné acrobatique venu d’ailleurs. Un sens du timing parfait, à l’image de sa jeune carrière.

Ailier gauche: Hugo Ekitike (19 ans, Reims)

Un buteur né. Hugo Ekitike (1,90m) ne paye pas de mine avec son allure fluette. Mais l’attaquant du club champenois est attiré par l’odeur du but. Un prédateur sur lequel compte Oscar Garcia, l’entraîneur du Stade de Reims qui n’hésite pas à aligner le meilleur buteur rémois cette saison à la pointe de son attaque. Auteur de sa huitième réalisation au Vélodrome (1-1, le 22 décembre), Ekitike est le meilleur buteur des joueurs de moins de 20 ans évoluant dans les cinq grands championnats. Une efficacité déjà digne d’un grand pour celui qui peut également s’accommoder d'un rôle sur l’aile gauche.

Point faible surprenant, Mbappé pour "idole" : Ekitike, le grand espoir rémois

