POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Gaëtan Laborde (Rennes) : même s’il n’a pas marqué contre l’Olympique Lyonnais (4-2) dimanche, Laborde reste l’un des grands artisans du succès rennais. L’ancien Bordelais a parfaitement entamé sa partie avec une passe décisive pour Bourigeaud, et son énorme activité a fait mal aux Gones par la suite. On retiendra notamment que c’est lui qui récupère le ballon dans la surface lyonnaise avant le but de Majer.

Alexander Djiku (Strasbourg) : un but venu d’ailleurs. Si Strasbourg a pu goûter au podium avant les victoires de Rennes et Marseille ce dimanche, c’est grâce au sublime ciseau retourné réalisé par le défenseur central face à Monaco (1-0). De quoi rendre folle de joie une Meinau déjà en feu avant cette ouverture du score.

Amine Harit (Marseille) : la revanche d’Harit. Rarement aligné d’entrée par son entraîneur, l’ancien Nantais a saisi sa chance sur la pelouse de Brest (4-1) dimanche. On retiendra notamment qu’il a été impliqué sur trois des quatre réalisations de son équipe, avec un but inscrit sur une frappe de Gerson repoussée par le gardien. Et le Marocain a été chaleureusement félicité par ses coéquipiers, une bien belle image…

Sanjin Prcic (Strasbourg) : quand il a le ballon dans les pieds, tout paraît facile. Prcic marche sur l’eau ces dernières semaines, et il a nouvelle fois été l’un des meilleurs - si ce n’est le meilleur - sur le rectangle vert lors de la victoire de Strasbourg face à Monaco (1-0) dimanche. Le Racing a entamé le sprint final, et son milieu de terrain répond présent.

Walter Benitez (Nice) : encore une fois auteur d'un match solide face à Montpellier (0-0), le gardien niçois a réussi à garder sa cage inviolée alors que les Aiglons ont joué en infériorité numérique pendant une heure. Benitez arrête notamment le penalty de Savanier, qui a eu la mauvaise idée de tenter une panenka.

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : encore un gros match pour lui face à l’Olympique Lyonnais (4-2) dimanche. Plutôt haut sur le terrain, l’ancien Lensois a ouvert le score avant d’offrir une passe décisive à Majer, et c’est également lui qui tire le corner précédant le but de Santamaria. 3-0 à la pause pour les Rennais : merci qui ? Merci Bourigeaud !

Yacer Laroussi (Troyes) : première titularisation sous le maillot de l'ESTAC et partition très intéressante du latéral gauche. Sa vitesse et sa percussion ont fait beaucoup de mal à Nantes (1-0) samedi. Laroussi se trouve notamment à l'origine du mouvement qui amène le but de la victoire.

Martin Terrier (Rennes) : comme souvent, un ex a fait mal à l’Olympique Lyonnais. Rennes et Terrier n’ont laissé aucune chance aux Gones (4-2) dimanche au Groupama Stadium, et l’ancien Strasbourgeois a brillé grâce à une superbe frappe envoyée dans la lucarne de Lopes. Très classe, il a préféré ne pas célébrer devant son ancien public.

Kylian Mbappé (PSG) : seul joueur du PSG épargné par les sifflets du Parc des Princes, il a (encore une fois) prouvé qu'il était le seul et unique patron du club de la capitale. Face aux Girondins (3-0) dimanche, Mbappé a une nouvelle fois fait trembler les filets.

Enzo Le Fée (Lorient) : les Merlus ont réalisé l’une des meilleures opérations de cette 28e journée en s’imposant à Clermont (2-0), et ils doivent en partie ces trois points à Le Fée. S’il n’a pas vraiment réussi à mettre en danger Djoco, le milieu central a, en revanche, fait la pluie et le beau temps dans l’entrejeu. C’est aussi lui qui obtient le coup franc du 2-0.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 28E JOURNÉE DE L1 ? Gaëtan Laborde (Rennes) Alexander Djiku (Strasbourg Amine Harit (Marseille) Benjamin Bourigeaud (Rennes) Sanjin Prcic (Strasbourg) Walter Benitez (Nice) Yacer Laroussi (Troyes) Martin Terrier (Rennes) Kylian Mbappé (PSG) Enzo Le Fée (Lorient)

Le top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 86 points

2. Dimitri Payet (OM) 51 points

3. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

4. Amine Gouiri (Nice) 43 points

5. Anthony Lopes (OL) 41 points

6. Lucas Paqueta (OL), Wissam Ben Yedder (Monaco) points

8. Bamba Dieng (OM) 35 points

9. Wahbi Khazri (Saint-Etienne) 33 points

10. Achraf Hakimi (PSG), Jonathan David (Lille) 30 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

