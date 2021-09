Les tops

Icardi, c'est Zorro !

C'est peu de dire que Mauro Icardi avait été pointé du doigt cette semaine après une entrée pour le moins calamiteuse face au FC Bruges (1-1) en Ligue des champions. Mais le buteur du PSG a eu la plus belle des réactions. Sorti du banc, il a surgi tel Zorro pour offrir la victoire aux Parisiens face à l'OL au bout du temps additionnel (2-1). Appel de balle, placement entre deux défenseurs, sens du timing et coup de tête parfaitement placé : l'Argentin en a profité pour rappeler qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de buteur. Et il l'a fait au meilleur des moments pour Paris.

La complémentarité du duo strasbourgeois

Kevin Gameiro a débuté sur le banc. Julien Stéphan a voulu faire souffler son avant-centre de 34 ans, sa recrue star de l'été. Mais l'entraîneur strasbourgeois n'a pas eu à regretter. Dans le derby face à Metz (3-0), Habib Diallo et Ludovic Ajorque ont totalement justifié ses choix. Les deux ont joué la partition parfaite. Disponibles et généreux à souhait, mais aussi complémentaires, ils ont su surtout se trouver pour être décisifs là où on les attend le plus : dans les derniers mètres. L'ancien messin a planté un doublé. Et pendant ce temps-là, Ajorque a terminé le match avec un but et une passe décisive. De quoi donner des idées à Stéphan, qui s'en frotte les mains.

Delort, "super sub" en attendant mieux

Andy Delort était encore sur le banc de Nice au coup d'envoi du match face à Monaco (2-2). Mais il a une nouvelle fois su se montrer décisif, comme la semaine passée à Nantes (0-2). Entré en jeu après la blessure de Kasper Dolberg (15e), l'ancien Montpelliérain a d'abord égalisé pour les Aiglons d'un joli coup de tête sur un service parfait d'Amine Gouiri (51e). Il a ensuite été à l'origine du deuxième but niçois inscrit par Hicham Boudaoui (73e). De quoi convaincre Christophe Galtier qu'il vaut mieux que son statut de remplaçant, même si une éventuelle indisponibilité de Dolberg le propulserait dans le onze de départ.

De Blas en haut

Trois matches sans marquer : Nantes a retrouvé ces dernières semaines cette vilaine manie qui lui a coûté des sueurs froides les saisons précédentes. Mais à Angers, dimanche, le réveil fut spectaculaire (1-4). Comme souvent, le chef d'orchestre s'appelle Ludovic Blas, génial meneur et clinique finisseur. Auteur d'un doublé, l'ancien Guingampais revit depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré l'hiver dernier. Grand espoir du football français, Blas avait un peu disparu des radars entre une fin d'aventure moyenne à l'En Avant et des débuts quelconques chez les Canaris. Il a repris le fil de sa carrière depuis quelques mois et c'est plutôt emballant.

Les flops

Les incidents survenus à Bollaert

Quatre semaines après le triste spectacle aperçu à l'Allianz Riviera lors de la rencontre Nice-OM, le football français a vécu un événement non pas similaire, mais dans la même tonalité. Après avoir passé plusieurs minutes à se chauffer, se provoquer et finalement se lancer des objets dessus, les groupes de supporters de Lens et Lille ont voulu en venir aux mains pour de vrai. Et ce sont les supporters de Lens qui ont décidé de passer sur la pelouse pour régler des comptes.

Le public lensois sur la pelouse de Bollaert lors de Lens - Lille en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les mêmes supporters qui ont adressé une banderole peu aimable à l'adresse de leurs homologues avant le coup d'envoi de la rencontre. Selon le sous-préfet de Lens, c'est du côté de Lille que c'est parti. Mais à Lille, on pointe du doigt la dite banderole des ultras lensois. Une véritable cours de récréation. Personne n'est sorti grandi de ce nouvel incident. Six personnes ont même été blessées dans l'affaire. Supporters lensois, supporters lillois : tous coupables. Le football français des tribunes va très mal. On ne veut plus voir ça.

Ramirez comme une âme en peine

Face à Bordeaux (défaite 2-1) comme depuis le début de saison, Saint-Etienne se procure énormément d'occasions, mais n'en concrétise pas ou trop peu. Samedi, face aux Girondins, les Verts se sont une nouvelle fois été confrontés à leur manque de réalisme. Ignacio Ramirez, l'attaquant débarqué d'Uruguay dans la dernière heure du mercato, pourrait tout résoudre.

Mais pour sa première titularisation, celui qui porte l'espoir du peuple vert s'est distingué par sa discrétion. Cinq ballons touchés en première période (dont deux sur des engagements) : c'est peu de dire qu'il n'a pas pesé sur les débats. Depuis le départ d'Aubameyang (2013), Saint-Etienne a multiplié les erreurs de casting au poste de neuf (Söderlung, Van Wolfswinkel, Erding, Diony, Beric, Modeste, Abi). Ramirez va-t-il briser la malédiction ? C'est mal parti.

Ignacio Ramirez (Saint-Etienne) face à Bordeaux Crédit: Imago

Le 0-0 ne nous manquait pas…

On n'avait plus vu de 0-0 en L1 depuis la première journée et la rencontre entre Nice et Reims (0-0). Depuis, il y avait eu au moins un but à chaque match de notre championnat. Jusqu'à cette 6e journée et le duel entre Reims et Lorient, qui s'est achevé sur un score nul et vierge. C'est quand même toujours l'occasion de signaler que cette saison est particulièrement riche en buts et en spectacle. Mais on n'oublie pas que Reims est donc le dénominateur commun des 0-0 cette saison. Il ne faudrait pas que cela devienne une (mauvaise) habitude pour les Champenois…

Rennes, quelle tristesse !

C'est l'une des grosses déceptions de ce début de saison. Rennes a enregistré à Marseille sa troisième défaite consécutive en championnat (2-0) après celles subies à Angers et contre Reims, déjà sur le même score. Trois matches de rang sans marquer, trois petits buts inscrits depuis le début du championnat, c'est insuffisant pour un club présenté comme un candidat à l'Europe. Mais le plus inquiétant, c'est l'attitude. Les hommes de Bruno Genesio n'ont jamais manifesté la moindre ambition dans le jeu au Vélodrome, avec un bloc désespérément bas. La qualité de l'adversaire peut expliquer en partie le phénomène. Mais quand même, on attend beaucoup mieux des Bretons.

