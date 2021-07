Le champion de France tient son nouvel entraîneur. Christophe Galtier parti à Nice, le LOSC a officiellement nommé ce lundi soir son successeur sur le banc de touche : Jocelyn Gourvennec. L'ancien coach de Bordeaux et Guingamp, qui n'a plus entraîné depuis 2019 et son départ de l'EAG, s'est engagé pour deux ans avec Lille, et sera présenté mercredi à la presse.

"a été choisi pour conduire le projet sportif de l’équipe professionnelle du LOSC", écrit le club "Déjà au travail, le nouveau coach lillois rejoindra dès ce soir ses joueurs aux Pays-Bas pour un stage de pré-saison", précise encore l'équipe nordiste. Gourvennec, écrit le club dans un communiqué publié lundi soir , précise encore l'équipe nordiste.

L'ombre de Galtier plane

Alors que le champion de France semblait proche d'engager Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de Leicester ou Monaco, il a finalement porté son choix sur le technicien français de 49 ans. Vainqueur de la Coupe de France avec Guingamp en 2014, et auteur d'une campagne européenne réussie l'année suivante avec l'EAG, Gourvennec a connu des dernières expériences plus contrastées. Son aventure à Bordeaux a été brève (juillet 2016-janvier 2018) et s'est terminée en eau de boudin, avec 12 défaites sur ses 16 derniers matches à la tête des Girondins.

Son retour en Bretagne n'a guère été meilleur : arrivé en cours de saison, il n'a pu sauver Guingamp de la relégation, à la fin de l'exercice 2018-2019. Aujourd'hui, avec le LOSC, il jouera plutôt le haut du tableau, ce qui lui est finalement rarement arrivé durant sa carrière sur les bancs de touche. Et l'ombre de Christophe Galtier, élu meilleur entraîneur de L1 et champion de France la saison passée avec Lille, risque de planer sur le stade Pierre-Mauroy.

