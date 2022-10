Pourquoi ils sont nommés

Fares Chaïbi (Toulouse) : titulaire en pointe de l'attaque des Violets, le joueur de 19 ans s'est illustré avec un doublé de passes décisives pour Brecht Dejaegere puis Stijn Spierings. Généreux dans l'effort, il a su tirer son épingle du jeu à l'occasion de la victoire du Téfécé contre Angers (3-2).

Jonathan David (Lille) : l'international canadien a été un véritable poison pour la défense strasbourgeoise, qui a souffert face à sa mobilité et sa redoutable efficacité. Buteur sur penalty, il s'est ensuite offert un doublé pour apporter son écot au large succès lillois obtenu à la Meinau (0-3).

Nuno Da Costa (Auxerre) : une activité de tous les instants récompensée d'un but, synonyme de match nul pour l'AJA contre l'OGC Nice (1-1).

Ignatius Ganago (Nantes) : un début de match discret puis une belle montée en puissance qui s'est traduite par un penalty obtenu et un but. Précieux donc dans la victoire des Canaris contre Brest (4-1).

Mateusz Lis (Troyes) : première réussie pour le gardien de but prêté par Southampton, qui a repoussé un penalty et largement contribué au partage des points de l'Estac contre Ajaccio (1-1).

Mateusz Liz en action lors du match de Ligue 1 entre Troyes et Ajaccio, le 16 octobre 2022. Crédit: Getty Images

Chancel Mbemba (OM) : un match de patron pour le défenseur congolais, intraitable dans les duels. Kylian Mbappé peut l'attester, lui qui a subi plus d'une fois la puissance et la science défensive du Congolais, également en vue offensivement lors de la défaite de l'OM à Paris (1-0).

Pau Lopez (OM) : Oui, Marseille a perdu au Parc des Princes (1-0) et le portier espagnol a fini par céder. Mais avant, surtout, et après, un peu moins, l'unique but de Neymar, il a multiplié les interventions de choix pour maintenir l'OM à flot.

Fabian Ruiz (PSG) : présent dans le 4-3-3 mis en place par Christophe Galtier, l'international espagnol a profité de cette titularisation pour montrer toutes ses qualités, que ce soit défensivement avec des interventions bien senties ou offensivement avec des passes justes lors de la victoire du PSG contre l'OM (1-0).

Wesley Saïd (Lens) : unique buteur sept minutes après son entrée en jeu, l'attaquant a en plus été utile dans le jeu de par son pressing et sa disponibilité continus ainsi que sa faculté à garder le ballon. Les Sang et Or, vainqueurs de Montpellier (1-0), ne s'en plaindront pas.

Martin Terrier (Rennes) : le football est un sport qui se joue à onze et, à la fin, Martin Terrier marque. Face à l'Olympique Lyonnais, c'est même arrivé deux fois pour un Terrier plus décisif que jamais et grand artisan de la victoire des Rouge et Noir contre son ancien club (3-2).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 11E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Fares Chaïbi (Toulouse) Jonathan David (Lille) Nuno Da Costa (Auxerre) Ignatius Ganago (Nantes) Mateusz Lis (Troyes) Chancel Mbemba (OM) Pau Lopez (OM) Fabian Ruiz (PSG) Wesley Saïd (Lens) Martin Terrier (Rennes)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2022-2023 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

