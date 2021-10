"sourire" pour se remettre à l'endroit. Le stade Pierre-Mauroy était mécontent ce samedi, et c'est peu de le dire. Le LOSC est rentré au vestiaire sous la bronca, après un piteux match nul face à Brest , avant-dernier de Ligue 1 avant la rencontre (1-1). Déjà battu la semaine passée à Clermont, Lille peine, et n'est que 9e provisoire de L1 avant les rencontres de dimanche. Forcément insuffisant, pour le champion de France en titre. José Fonte, le capitaine lillois, a exhorté ses partenaires à retrouver lepour se remettre à l'endroit.

On va continuer à travailler, à se battre

"Les sifflets ? C'est dur, mais c'est normal, a confié le Portugais au micro de Canal + après le match. C'est difficile en ce moment. On va pas lâcher, on va continuer à travailler. Dans la vie, il y a des moments difficiles, mais c'est comme tout : il faut continuer à réagir, à travailler et à ne jamais s'arrêter." Le champion de France est en effet à la peine cette saison, avec seulement quatre victoires en onze matches. Et sa campagne de Ligue des champions n'est pas beaucoup plus joyeuse avec une défaite et deux nuls, dans un groupe homogène.

Fonte, lui, a la recette pour repartir de l'avant : retrouver la joie de jouer. "C'est difficile à accepter mais on va continuer à travailler, à se battre, et on va être plus positif. On va jouer avec plus d'énergie, de dynamisme, de sourire et on va s'amuser parce que dans le foot, il faut aimer jouer. Et aujourd'hui, on est un peu… (il grimace). C'est un moment difficile, il faut retrouver l'énergie, le sourire. Le foot, c'est le meilleur travail du monde. Il faut s'amuser aussi." S'amuser, et surtout gagner, pour éviter de nouveaux sifflets.

