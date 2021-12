2,82

C’est peu dire que cette saison de Ligue 1 est particulièrement spectaculaire. Les suiveurs les plus assidus du championnat ont pu s’en rendre compte au fil des week-ends et, pour convaincre les plus sceptiques, on peut avancer cette statistique : 2,82 buts par match ont été inscrits en moyenne depuis le début de l’exercice. Un tel ratio n’avait plus été atteint depuis 39 ans (2,87 buts par match en 1982-83). La rencontre la plus prolifique de la phase aller a opposé Strasbourg à Bordeaux, début décembre (5-2).

3

Il y a d’abord eu Lorient en août, puis Metz en décembre et, mercredi soir, Angers. Par trois fois, Téji Savanier a marqué sur coup-franc direct cette saison. Le capitaine montpelliérain est tout simplement le meilleur buteur sur ces phases arrêtées au sein des cinq grands championnats européens, devant Dimitri Payet (Marseille), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) et Farid Boulaya (Metz), qui ont eux trouvé le chemin des filets à deux reprises.

7

Wissam Ben Yedder n’est certes pas le meilleur buteur du championnat à mi-parcours, puisqu’il est devancé par Jonathan David (12 buts). L’attaquant monégasque a néanmoins déjà marqué dix fois depuis début août. Il est donc d’ores et déjà certain de boucler une septième saison de L1 à dix réalisations ou plus (quatre avec Toulouse, trois avec l’ASM). Au XXIe siècle, seul Bafétimbi Gomis a atteint cette barre des dix buts plus souvent (neuf fois).

Wissam Ben Yedder célèbre son penalty réussi lors de Monaco - Rennes en Ligue 1, le 22 décembre 2021 Crédit: Getty Images

9

Au début, l’Olympique de Marseille à la sauce de Jorge Sampaoli faisait surtout parler de lui pour son pressing constant, son imprévisibilité et son déséquilibre quasi-permanent. Mais les Phocéens savent aussi faire preuve de solidité, comme en attestent le contenu de leurs rencontres des dernières semaines et leurs neuf clean-sheets accumulés sur la phase aller (plus haut total). L’OM possède d’ailleurs la meilleure défense de l’élite, avec seulement 15 buts encaissés.

William Saliba (OM) face au LOSC le 3 octobre en Ligue 1 Crédit: Getty Images

17

Entre un Lionel Messi en période d’adaptation et un Neymar nettement en-deçà de son niveau habituel puis blessé, Kylian Mbappé s’est sublimé pour porter le PSG au cours des 19 premières journées. Non content d’avoir inscrit neuf buts en Ligue 1, le gamin de Bondy s’est aussi montré généreux avec ses coéquipiers, distribuant huit passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de l’élite. En cumulé, l’international français a donc été décisif à 17 reprises. Évidemment, personne ne fait mieux.

Mbappé annoncé au Real dès janvier : pourquoi c’est impensable

37

La première fois qu’on a vu cette statistique, on a dû vérifier pour être sûr qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. Non, c’est bien ça, Jimmy Cabot est, avec 37 tacles réussis sur cette première partie d’exercice, le meilleur tacleur de L1. Surprenant, car l’Angevin est catalogué comme un joueur offensif, notamment grâce à sa vitesse et à sa qualité de percussion. Mais il faut croire que son nouveau rôle de piston droit, sous les ordres de Gérald Baticle, l’a incité à se réinventer…

Jimmy Cabot à la lutte avec Renato Sanches lors de Lille - Angers en Ligue 1 Crédit: Getty Images

43

Il est fort probable que, du haut de ses 34 ans, Benoît Costil n’ait guère apprécié cette première partie de saison. Car l’expérimenté gardien bordelais est déjà allé chercher le ballon au fond de ses filets… 43 fois. Il n’était plus arrivé qu’un club ait encaissé autant de buts à ce stade de la compétition depuis 1978-79. Mal en point (17es), les Girondins vont à tout prix devoir resserrer les boulons s’ils veulent éviter une mauvaise surprise en fin de championnat.

67

Si l’Olympique Lyonnais pointe à la 13e place à mi-parcours, c’est évidemment parce que plusieurs de ses éléments n’ont pas été au niveau escompté. Un reproche que l’on ne peut pas faire à Anthony Lopes. Le portier des Gones a réalisé pas moins de 67 parades lors de la phase aller, soit plus que tout autre gardien de l’élite. Une statistique qui montre également que la défense rhodanienne concède beaucoup trop d’occasions de but à ses adversaires.

Anthony Lopes est-il le meilleur gardien de Ligue 1 ?

68

Il faudra attendre le printemps prochain pour savoir quel but a été élu comme étant le plus beau de l’édition 2021-22. Celui marqué par Wahbi Khazri sur la pelouse de Metz, fin octobre (1-1), fait toutefois d’ores et déjà figure de très solide candidat. Le Tunisien s’était illustré avec un lob incroyable, déclenché à 68 mètres de la cage d’Alexandre Oukidja. Il s’agit de la réalisation la plus lointaine recensée par Opta dans le championnat de France.

21 873

En moyenne, les matches de Ligue 1 disputés jusqu’à présent ont rassemblé 21 873 spectateurs. Une affluence qui n'affole pas les compteurs par rapport aux saisons précédentes, même si l’on notera avec plaisir que le stade Félix-Bollaert s’est déjà retrouvé quatre fois à guichets fermés. Néanmoins, après un opus 2020-21 disputé quasi-exclusivement à huis-clos en raison de la situation sanitaire, il paraissait important de souligner le fait que les tribunes de L1 étaient redevenues vivantes. Enfin.

Le Stade Vélodrome lors d'Olympique de Marseille - Girondins de Bordeaux, le 15 août 2021 en Ligue 1 (2-2) Crédit: Getty Images

