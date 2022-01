Enfin ! Après plus de 44 ans d’infortune en terre bordelaise, l’OM a mis fin à sa malédiction au long cours sur la pelouse des Girondins, en s’imposant d’une courte tête face à une équipe diminuée par le Covid-19, grâce à un but de Cengiz Under (0-1). Une victoire historique pour les Marseillais, logique au vu de leur domination lors de cette rencontre, et qui permet aux joueurs de Jorge Sampaoli de prendre provisoirement la deuxième place de la Ligue 1, trois points devant Nice.

