C'était une première pour Laurent Blanc, ce samedi contre Montpellier. Non pas sa première sur un banc de Ligue 1, ni même sur le banc de L'OL. Mais bien sa première victoire (1-2) à la tête de sa nouvelle équipe. Qui plus est avec la manière, même si tout n'a pas été parfait.

Le début de partie a laissé entrevoir la patte du champion du monde 98. Grosse pression sans ballon, petites combinaisons à l'approche de la surface et score favorable à la mi-temps (0-1) grâce à un but d'Houssem Aouar (33e) au terme d'un beau mouvement collectif. "Je pense que la première mi-temps est d'une bonne facture, s'est félicité Blanc au micro de Prime Video. (...) A part les cinq premières minutes et la reprise de Savanier, ils n'ont rien fait. Je pense qu'on y est pour quelque chose. On a privé de ballon cette équipe de Montpellier."

Si bien qu'on s'est même demandé comment, en seulement deux semaines, le message était aussi bien passé auprès de ses joueurs. L'ancien coach du PSG a sa petite idée : "Moi, je leur propose de jouer au football. Ils doivent être contents. Je pars du principe que quand on propose du jeu, les joueurs ne doivent pas être déçus, ils sont heureux." Sans pour autant se reposer sur le moindre acquis : "Maintenant, pour jouer au football attention, il faut du mouvement quand on a le ballon, il faut beaucoup d'agressivité quand on ne l'a pas, c'est exigeant. (...) On est sur le bon chemin. Il y a énormément de travail à faire".

"On prend peut-être plus de plaisir"

Evidemment, l'OL revient de très loin et n'est pas encore prêt à montrer les crocs sur 90 minutes. Bousculés en toute fin de première période et au retour des vestiaires, les Gones nous ont rappelé qu'ils avaient encore des limites, traduites par le but encaissé sur un superbe ciseau retourné d'Elye Wahi (70e). Pourtant, plutôt que de sombrer, les Lyonnais sont allés chercher un second souffle. Et ni le double carton rouge suite à l'altercation entre Stephy Mavididi et Sinaly Diomandé, ni la deuxième période XXL de Bingourou Kamara dans le but pailladin ne leur a coupé les pattes. Bien au contraire.

Alexandre Lacazette (Lyon) a inscrit le but de la victoire à Montpellier, samedi 22 octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Replacés dans un 4-4-1, les hommes de Laurent Blanc on poussé et s'en sont remis à Alexandre Lacazette, déjà passeur sur le premier but, pour s'octroyer les trois points dans les dernières minutes du temps réglementaire. "J'étais fatigué, le coach n'arrêtait pas de crier : 'Alex, va dans la surface, va dedans, va dedans', s'est amusé le buteur après la rencontre. Physiquement, le coach en demande beaucoup pour installer le jeu qu'il veut que son équipe prône. Mais tout le monde est dans un bon état d'esprit, on a tous envie de réussir. Je pense que ça se voit sur le terrain, on prend peut-être plus de plaisir."

Il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à faire 90 minutes"

Le temps d'une heure et demie, au moins, les sourires étaient de retour côté lyonnais. Encore plus chez ceux qui connaissent un regain de forme inespéré comme Aouar ou Boateng, sortis du placard à l'arrivée de Blanc. Et à écouter le technicien, ils ne demandaient que ça : "Ce n'est pas les relancer, c'est les remettre sur un terrain de football, qu'ils prennent un peu de plaisir et qu'ils nous en donnent beaucoup."

Boateng, Cherki, Aouar : Qui a le plus à gagner avec Blanc ?

Le plus dur reste à faire désormais. Poursuivre la dynamique, enchaîner les performances de cet acabit et surtout engranger des points. Et pour ça, Blanc aura besoin de tout le monde : "Il y a des joueurs qui ne sont pas prêts à faire 90 minutes pour diverses raisons. Je compte sur ces joueurs-là et sur les joueurs qui vont rentrer. (...) Il faut qu'on ait la même vision, il y a des choses en train de se créer, il y a un potentiel intéressant à Lyon. Je pense que le discours qui leur est tenu leur plaît." Les trois prochains matches contre Lille, Marseille et Nice seront trois belles occasions de le confirmer.

