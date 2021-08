Après Mitchell Bakker, Thilo Kehrer ? Suite à la vente du défenseur néerlandais au Bayer Leverkusen pour sept millions d'euros, le Paris Saint-Germain pourrait voir partir un autre de ses défenseur en Allemagne : Thilo Kehrer.

Selon le média local Kicker , mais aussi Le Parisien et RMC, qui ont confirmé les deux clubs ont ouvert les discussions à propos d'un éventuel transfert de l'international allemand (neuf sélections), acheté 37 millions d'euros par le PSG à Schalke 04 lors de l'été 2018.

Kehrer en échec à Paris

Mais le sixième du dernier exercice de Bundesliga ne compte pas dépenser plus que de raison pour s'offrir les services de Kehrer (24 ans), dont la valeur marchande est estimée à 25 millions d'euros maximum pour un salaire de près de cinq millions d'euros à débourser jusqu'en 2023.

Après trois ans passés à Paris, ce défenseur polyvalent a eu toutes les peines du monde à convaincre, que ce soit Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Simple joueur de rotation, Thilo Kehrer voudrait logiquement quitter le club français, qui vient de recruter Sergio Ramos et Achraf Hakimi, en plus d'être en concurrence directe avec les indéboulonnables Presnel Kimpembe et Marquinho.

