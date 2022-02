La région des Hauts-de-France Eunice est actuellement frappée par la tempête Eunice, qui aurait déjà causé plusieurs désagréments et fait trois blessés. Elle pourrait également pousser au report de la rencontre de Ligue 1 prévue ce vendredi soir au Stade Pierre-Mauroy entre le LOSC et le FC Metz selon les informations de L'Equipe et La Voix du Nord. Une décision sera prise très prochainement, a précisé le club nordiste, qui attendait une affluence d'environ 30.000 spectateurs pour cette rencontre qui ouvre la 25e journée de championnat. Toutefois, selon le journaliste Saber Desfarges, la rencontre est bien maintenue.

A l'heure actuelle, des rafales de vent pouvant atteindre les 140 km/h sont à signaler dans le Nord et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange. Toujours selon la Voix du Nord, 160 000 foyers ont été privés d’électricité au plus fort de la tempête. La rencontre de National entre Boulogne et Bastia-Borgo, qui devait se dérouler ce vendredi soir au stade de la Libération, a été reportée

Dans le Nord, les pompiers déploraient en milieu d'après-midi 17 blessés légers et trois graves, deux touchés par des chutes de matériaux sur la voie publique et un pris dans un accident routier suite au renversement d'un poids lourd par le vent. Dans le Pas-de-Calais, huit personnes ont été légèrement blessées selon la préfecture. L'une des deux gares de Lille a été fermée en milieu d'après-midi à la suite de chutes de matériaux sur la verrière, ont indiqué les pompiers, et les TGV réorientés sur l'autre gare. L'aéroport de Lille-Lesquin a par ailleurs dérouté les vols sur d'autres aérogares pendant l'après-midi. Certains devaient reprendre dans la soirée, avant un retour à la normale attendu samedi.

