C’était un vendredi soir de folie, au stade de la Meinau. Pour la rencontre d’ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg et le Paris Saint-Germain ont partagé les points dans une rencontre qui n’a pas manqué de spectacle (3-3). Si Kylian Mbappé a signé un doublé et inscrit ses 23e et 24e buts de la saison dans l’élite, cela n’a pas suffi pour les nouveaux champions de France. Les joueurs de Julien Stéphan ont égalisé dans le temps additionnel, sur un but de l’entrant Anthony Caci (90e+2) .

Les hommes de Julien Stéphan, qui restaient sur une défaite à Lille le week-end dernier (0-1), n’ont pas perdu de temps. Sur le premier tir du match, Kevin Gameiro a pris Presnel Kimpembe de vitesse pour ouvrir le score devant un Gianluigi Donnarumma médusé (3e, 1-0). L’intensité mise par les Alsaciens et leur public n’ont pas empêché Kylian Mbappé d’égaliser sur la première tentative cadrée parisienne, servi sur un plateau par Neymar (23e, 1-1). Alors que Achraf Hakimi, de près (1-2, 64e) et Mbappé, sur une passe en retrait coupable d’Alexander Djiku (1-3, 68e) pensaient avoir offert une 25e victoire en Ligue 1 aux joueurs de Mauricio Pochettino, tout s'est inversée.

Après un corner de Frédéric Guilbert repris par Habib Diallo, c’est Marco Verratti a relancé les Alsaciens en marquant contre son camp, de la cuisse (2-3, 75e) avant que dans le temps additionnel, le remplaçant de Guilbert, Anthony Caci marque d’une superbe reprise de volée sur un centre de Dimitri Liénard (3-3, 90e+2). Un but en forme d’adieu pour le latéral droit de 24 ans, qui rejoindra Mayence cet été et qui offre surtout un point crucial dans la course à l’Europe. Avec ce second match nul consécutif, les Parisiens continuent à cristalliser la frustration de leurs supporters, malgré ce 10e titre de champion de France et le 130e but en Ligue 1 de Mbappé.

