Ici c'est Paris ? Oui, mais c'est aussi Phil. Collins, plus précisément. Après la révolte de ses supporters, qui réclamait le retour de la traditionnelle musique "Who said I would" à l'entrée des joueurs, le PSG a décidé de faire marche arrière. Et donc de la remettre à la place de celle de DJ Snake. "Devant l'émotion suscitée par le changement de musique d'entrée des joueurs, Phil Collins revient au Parc dimanche", écrit le club de la capitale ce vendredi.

"En parallèle, les échanges se poursuivent avec de nombreux artistes pour renforcer notre identité avec une sonorité ambitieuse, contemporaine et parisienne", précise toutefois le PSG, qui n'exclut donc pas des changements dans les mois à venir dans différents secteurs. Avec toutefois la musique de Phil Collins pour l'accompagner, quand même.

