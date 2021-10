Le défenseur espagnol Juan Bernat, remis d'une grave blessure à un genou, fait son retour dans le groupe du Paris SG après plus d'un an d'absence, pour le match de Ligue 1 contre Angers vendredi (21h00), a annoncé son club. Le latéral gauche de 28 ans a réintégré progressivement ces dernières semaines les séances collectives, après s'être rompu un ligament croisé du genou gauche contre Metz, le 16 septembre 2020. Son retour est une bonne nouvelle pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, qui l'a mis en concurrence cette saison avec le jeune Portugais Nuno Mendes.

Bernat a marqué six buts au PSG depuis son arrivée en 2018, dont cinq en Ligue des champions. Sans surprise, le club parisien devra se passer contre Angers de ses internationaux sud-américains, qui ont disputé un match de qualification pour le Mondial-2022 dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela concerne les Argentins Lionel Messi, Angel di Maria et Leandro Paredes, ainsi que les Brésiliens Neymar et Marquinhos.

Egalement absent de la liste des 22 convoqués, le gardien costaricien Keylor Navas s'est, lui, blessé à un adducteur avec sa sélection mercredi soir. L'Italien Gianluigi Donnarumma sera ainsi titulaire dans les cages contre le SCO, au sein d'un "onze" où sont attendus Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Marco Verratti. Le défenseur latéral Layvin Kurzawa, qui n'a pas joué la moindre minute en Ligue 1 cette saison, n'a pas été convoqué.

