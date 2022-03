Coup d’arrêt pour le RC Lens. Après trois matches de rang sans défaite (deux victoires et un nul), les Nordistes, dominateurs, ont été battus ce samedi à Bollaert par un Brest clinique et réalisent une très mauvaise opération dans la course à l’Europe (0-1). Grâce à un exploit de Honorat, les Bretons, 12es, font un grand pas vers le maintien.

Le plan de Michel Der Zakarian aura donc parfaitement fonctionné. En l’absence de Chardonnet, suspendu, l’entraîneur brestois a surpris en alignant une défense centrale à trois éléments ainsi que Honorat comme piston droit. Malgré le siège lensois (vingt tirs, 63% de possession), son arrière-garde a tenu bon et n’a pas encaissé de but, une première depuis cinq matches. Elle le doit aussi à la grande performance de son gardien Bizot.

Bizot précieux

Le Néerlandais a repoussé toutes les tentatives nordistes (20e, 42e, 51e, 56e). Quand il a été battu, la volée géniale de Kakuta de 35 mètres a flirté avec son poteau (9e). En seconde période, ses filets ont bien tremblé mais Clauss a été un poil en retard et n’a pu éviter la sortie du ballon repris victorieusement par Frankowski (76e).

Brest a donc subi mais a fait mal à son adversaire sur sa seule véritable opportunité. Depuis son poste inhabituel, Honorat a résisté à Doucouré et Danso avant d’ajuster Leca d’un ballon piqué parfait (0-1, 59e). Les changements offensifs opérés par Franck Haise n’ont rien changé : les Sang et Or se sont cassés les dents sur la défense brestoise dans la dernière demi-heure et peuvent nourrir d’immenses regrets. Car ces trois points étaient à leur portée et pourraient manquer au final pour décrocher une place en coupe d’Europe.

