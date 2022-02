La descente aux enfers se poursuit pour Bordeaux. Et pourtant, les Girondins ont bien failli réussir un invraisemblable retournement de situation sur la pelouse de Lens (3-2), dimanche pour le compte de la 24e journée. Menés 3 buts à 0 en 26 minutes après une entame parfaite des joueurs de Franck Haise, avec encore un grand Seko Fofana, ils ont réussi à revenir à une longueur, grâce à des réalisations d’Alberth Elis et de Hwan Ui-Jo, mais se sont finalement inclinés pour la douzième fois de la saison. Alors que Saint-Etienne a gagné, les Girondins sont désormais lanterne rouge de Ligue 1.

Comme lors du match aller, Bordeaux s’est incliné 3-2 face à Lens, et comme lors du 12 septembre dernier, les coéquipiers de Yacine Adli peuvent nourrir énormément de regrets. Après le penalty encaissé à la dernière minute lors de la 5e journée, cette fois, les Girondins n’ont jamais pu se relever d’un début de match catastrophique. La réaction des Bordelais était attendue, après la claque reçue à Reims (5-0) la semaine passée, et l’éviction, dans la foulée de Vladimir Petkovic, et elle n'a pas eu lieu.

Bordeaux dépasse la barre des 60 buts encaissés

En attendant l’arrivée de David Guion, c’est Jaroslav Plasil qui assurait l’intérim, et il n’a pu que colmater les brèches béantes de la plus mauvaise défense de l’élite, qui en est désormais à 61 buts encaissés. Et ce malgré la première titularisation de Marcelo, arrivé cet hiver de l’OL. Le Brésilien a assisté, impuissant, à l’ouverture du score d’Arnaud Kalimuendo sur une passe vicieuse de Gael Kakuta (1-0, 10e). Ce dernier s’est ensuite mué en buteur, profitant d’un penalty obtenu par Christopher Wooh pour inscrire son troisième but de la saison (2-0, 22e).

Dans les cordes, les Girondins se sont enfoncés sur une frappe magnifique de Fofana dans la surface après un bon relais avec Massadio Haïdara (3-0, 26e). Et ils auraient pu cauchemarder un peu plus si Gaetan Poussin n’avait pas effectué une première belle intervention face à Kalimuendo, qui a profité des errements de Marcelo dans sa surface (31e). Le remplaçant de Costil, blessé, a été essentiel puisqu’il a réalisé plusieurs interventions décisives jusqu’au coup de sifflet final pour maintenir son équipe dans le match (38e, 67e, 90e+1, 90e+2).

Pendant ce temps, ses partenaires n’ont jamais rien lâché, faisant peu à peu douter les Sang et Or. D’abord grâce au but d’Elis (3-1, 33e). Puis à la dixième réalisation de la saison de Hwang peu après le retour des vestiaires (3-2, 53e).

Tandis que les Nordistes semblaient de moins en moins sereins, Bordeaux n’a toutefois pas réussi à aller chercher un point crucial dans la course au maintien, pas assez dangereux, hormis sur une frappe de Rémi Oudin à coté (66e). Après trois défaites de suite, toutes compétitions confondues, Lens se relance avant de recevoir Lyon, tandis que la crise se poursuit pour les Girondins.

