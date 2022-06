Ce n'est pas un départ qui s'est fait en catimini, mais presque. Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, a été démi de ses fonctions par le club de la capitale il y a environ un mois , alors que tous les projecteurs étaient tournés vers Kylian Mbappé et son nouveau contrat avec le PSG. Pour la première fois depuis qu'il a quitté le Camp des Loges, celui qui a été remplacé par Luis Campos, a balayé auprès de l'Equipe les trois ans qu'il a passés au club, entre Covid, remontadas et arrivée de Lionel Messi.

"Je ne veux retenir que le positif. Si on parle de ces trois dernières années, on peut parler de beaucoup de choses", affirme d'emblée le Brésilien avant de démentir les liens entre son départ et la prolongation de Mbappé : "C'était la fin du Championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses pour le futur. (...) Je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1."

Ad

Si on regarde les joueurs qu'on a fait venir... Qui a vécu ça ?

Ligue 1 Le 4-4-2 de Galtier serait-il transposable au PSG ? IL Y A 10 HEURES

Et s'il part avec "zéro amertume", l'ancien milieu de terrain du PSG, concède qu'il aurait bien aimé rester au club. Et malgré un deuxième divorce un peu douloureux, Leonardo semble serein sur son bilan : "On aurait pu mieux faire, on peut toujours mieux faire. (...) Si on regarde les joueurs qu'on a fait venir... Qui a vécu ça ? Qui a eu l'opportunité de vivre ces émotions ? C'est un privilège." Sans rentrer dans les détails, l'ex-directeur sportif confie cependant : "Je pense qu'on aurait pu marquer plus le coup. Il y avait des moments où on se disait que c'était peut-être mieux d'attendre ou que c'était mieux d'avancer."

Leonardo et Nasser Al-Khelaifi Crédit: Twitter

Des décisions qu'il a regrettées ? "Bien sûr. (...) Quand je prends une décision et que je me trompe, on le sait après. Ça fait partie du jeu. Le football est comme ça. On a pris mille décisions sur une période où une entreprise classique aurait peut-être mis trois fois plus de temps à prendre autant de décisions." Et à la question "Diriez-vous que c'est mission accomplie ?", Leonardo conclut sobrement : "Ça y ressemble."

Luis Campos est-il compatible avec le PSG ? "C'est l'homme de la situation"

Ligue 1 Paris passe la seconde : contacts établis avec Nice pour Galtier IL Y A 10 HEURES