Pour l'affiche du dimanche soir contre l'OL, le PSG de Christophe Galtier a présenté un onze plutôt prévisible à l'exception de la présence de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol arraché à Naples en fin de mercato n'avait jusque là disputé que des bouts de matches, il disputera ce soir sa première rencontre en tant que titulaire dans l'entrejeu parisien aux côtés de Marco Verratti, en lieu et place de Vitinha. Pour le reste, c'est du classique : un 3-5-2 avec la "MNM" devant et une ligne défensive dans laquelle Danilo, aux côtés de Sargio Ramos et Marquinhos, remplace Presnel Kimpembe blessé.

La compo parisienne : Donnarumma - Ramos, Marquinhos (cap), Danilo - Hakimi, Verratti, F.Ruiz, Nuno Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Ad

Ligue 1 "L'arbitre a tué le match", "arbitrage calamiteux" : la Ligue 1 voit rouge IL Y A UNE HEURE

Côté OL, c'est une première. Peter Bosz a fait le choix d'aligner ensemble Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé en pointe dans un 4-4-2. Sur les côtés, l'animation sera assurée par Karl Toko Ekambi et Tetê et l'entrejeu occupé par Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

La compo lyonnaise : Lopes - Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tête, Caqueret, Tolisso, Toko Ekambi - Dembélé, Lacazette (cap).

Ligue 1 Sanchez, Donnarumma, Delort... Votez pour le meilleur joueur de la 7e journée 11/09/2022 À 23:25