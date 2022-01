Les rencontres Lille-Lorient et Montpellier-Troyes, déprogrammées le week-end dernier après des contaminations au Covid-19, se disputeront le mercredi 19 janvier à 19h. Ces deux affiches de la 20e journée du Championnat de France devaient initialement se tenir samedi et dimanche. Elles ont été reportées à cause de foyers d'infection identifiés chez les Merlus et à l'ESTAC, ces deux clubs présentant au moins 11 joueurs touchés dans leur liste officielle de 30 joueurs.

Une troisième rencontre, Angers - Saint-Etienne, avait précédemment fait l'objet d'un report. Le match a été reprogrammé le mercredi 26 janvier. Un autre match attend toujours sa date de reprogrammation : Lyon-Marseille, interrompu en novembre pour un jet de bouteille d'un spectateur sur le Marseillais Dimitri Payet.

