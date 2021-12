Bordeaux et Lyon ne sont pas plus avancés. À l’issue d’un match accroché et plein de suspense jusque dans les dernières secondes, les Girondins et les Gones n’ont pas su se départager au Matmut Atlantique (2-2). Les regrets seront peut-être davantage du côté des hommes de Peter Bosz, puisqu’ils ont mené par deux fois au score avant de se faire piéger par des Bordelais ô combien vaillants.

Ce résultat nul n’arrange strictement personne puisque Lyon reste scotché dans la deuxième moitié de tableau quand Bordeaux est 17e, avec deux petites longueurs d’avance sur la zone rouge. Au moins pourra-t-il retenir ce sursaut d’orgueil qui a permis d’empocher un point.

Ad

Ligue 1 Galtier se met en première ligne : "Je dois me remettre en question" IL Y A 2 HEURES

Les spectateurs qui ont fait le voyage en direction du Matmut Atlantique ont dû être ravis du spectacle. En revanche, les supporters bordelais peuvent être déçus du résultat. Comme Lyon, Bordeaux a besoin de points et de lancer une série. Et l’affaire a d’abord été très mal embarquée face à l’OL. À la réception d’un corner, Benoît Costil s’est montré beaucoup trop hésitant dans sa sortie, et Jason Denayer en a profité pour sanctionner de la tête (0-1, 29e).

Quelques minutes auparavant, Hwang Ui-jo avait été signalé en position de hors-jeu, alors qu’il pensait avoir marqué en faveur des Girondins (24e). C’était un peu cruel pour les Girondins, qui ont eu le mérite de vite égaliser grâce à Rémi Oudin, au duel avec Malo Gusto sur un centre d’Alberth Elis (1-1, 36e).

Lyon a mené deux fois

Il s’était déjà passé beaucoup de choses en première période. Mais les deux équipes n’étaient pourtant pas au bout de leur peine. Thiago Mendes, d’un missile aux 20 mètres, a redonné l’avantage à Lyon à un moment où Bordeaux allait mieux (2-1, 41e). Dans la foulée, Jason Denayer a dû céder sa place à Damien Da Silva après une mauvaise réception (43e). Le dossier médical sera à surveiller puisque le défenseur pourrait être éloigné des terrains pendant de longues semaines. Avant de rentrer aux vestiaires, il y avait donc 2-1 pour un OL loin d'être convaincant, et encore une mi-temps entière à disputer.

On pensait que les Bordelais ne se remettraient jamais du deuxième but lyonnais. Ils ont d’ailleurs fait un peu le dos rond à l’entame du deuxième acte. Paradoxalement, c’est dans un temps faible qu’ils ont trouvé les ressources pour égaliser, bien aidés, il est vrai, par une mésentente entre Malo Gusto et Bruno Guimaraes sur une phase de transition. Elle a permis à Elis de remettre les deux équipes à égalité au tableau d’affichage, en gagnant un duel avec Anthony Lopes (2-2, 58e).

Houssem Aouar (OL) contre Mexer (Bordeaux) en Ligue 1, le 5 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Derrière, on n’a jamais senti les Gones suffisamment souverains pour aller chercher ce troisième but. Pire, ils ne sont pas passés loin d’en encaisser un : Lopes a réalisé un arrêt miracle à bout portant (90e+3), et Stian Gregersen a loupé le cadre dans une position idéale (90e+4).

Ce résultat vient confirmer une nouvelle fois les maux qui gangrènent la saison de Bordeaux comme celle de Lyon, à commencer par cette propension à encaisser beaucoup trop de buts. Preuve en est, les Girondins n’ont toujours signé aucun clean sheet, en 17 journées disputées.

Pour l’OL, c’est surtout le manque total de maîtrise qui saute aux yeux. Les joueurs de Peter Bosz avaient le match en main sans forcer le talent, mais ils ont quand même trouvé le moyen de lâcher deux points.

Ligue 1 Mbappé et son avenir : "Quoi qu'il arrive, je vais jouer dans un grand club" IL Y A 3 HEURES