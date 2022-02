Les Gones ont mangé les Aiglons. Sous pression avant cette 24e journée de Ligue 1, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont signé un joli coup en dominant très clairement Nice, samedi (2-0). Moussa Dembélé a lancé la belle soirée des hommes de Peter Bosz en convertissant un penalty (8e), Karl Toko-Ekambi a signé le but du break (52e) face à des visiteurs dépassés et inoffensifs malgré l'optique de reprendre la deuxième place du classement. L'OM pourra prendre ses distances dimanche. Lyon remonte à la sixième place, cinq points derrière sa victime du soir.

Ad

Désireux de réagir après leur défaite à Monaco (2-0), les Lyonnais se sont présentés au coup d'envoi dans un 4-2-3-1 cohérent mais sans Jérôme Boateng, écarté pour mauvaise conduite. Thiago Mendes, son remplaçant en défense centrale, a tout de suite dû s'employer et tacler Amine Gouiri qui venait d'entrer dans sa surface (1ère). L'OL a répondu dans la foulée et obtenu un penalty pour une petit main involontaire de Justin Kluivert, quelque peu poussé par Castello Lukeba (3e). Après une première tentative repoussée par Walter Benitez mais aussi marquée par plusieurs infractions dans la surface niçoise, Dembélé a bénéficié d'une seconde chance et fini par transformer la sanction (1-0, 8e).

Ligue 1 Entre revanche et survie : face à Nice, l’OL veut exorciser ses vieux démons IL Y A UN JOUR

L'avant-centre lyonnais venait de signer son 8e but de la saison en championnat, le 4e dans le premier quart d'heure. Il a surtout à la fois mis ses partenaires sur la bonne voie et récompensé leur entame très mordante. Supérieur dans l'envie, le pressing et la vivacité, Lyon a confisqué le ballon et fait souffrir une défense adverse incapable de relancer correctement. Flavius Daniliuc a peiné tout au long du match, Melvin Bard n'a eu de répit face à Romain Faivre. Jean-Clair Todibo et Dante, eux, se sont demenés pour repousser le danger comme ils pouvaient (24e).

Nice méconnaissable

Benitez s'est aussi employé face à Toko-Ekambi (30e). Gouiri qui ne voyait plus le ballon en attaque a suppléé son gardien et repoussé sur sa ligne une tête de Thiago Mendes sur corner (41e). L'attaquant niçois a bien tenté de se signaler devant mais l'impeccable Tanguy Ndombélé l'a repris de justesse en plus de régner sur l'entrejeu en compagnie de Maxence Caqueret (45e). A la pause, Nice n'avait toujours pas décoché le moindre tir.

Les Lyonnais, eux, sont restés tranchants à la reprise et ont fait le break sur une petite reprise à bout portant de Toko-Ekambi après un bon travail de Faivre et un centre rasant de Ndombélé sur la droite (2-0, 52e). Dembélé a cru obtenir un nouveau penalty mais était légèrement hors-jeu avant d'aller provoquer une faute de Benitez (57e). Les quatre changements de Christophe Galtier (59e et 65e) n'ont rien changé, ses joueurs étaient définitivement dépassés. Lucas Paqueta et Dembélé ont même pu s'offrir quelques jolis gestes techniques avec roulette et petit pont à la clé (66e).

En revanche et malgré plusieurs belles situations (76, 77e, 80e et 89e), les Gones n'ont pas su définitivement tuer le match. Ils ont tout de même évité le désastreux scénario du match aller qui les avaient vu s'incliner sur le fil après avoir compté deux buts d'avance jusqu'à la 80e minute (3-2). Nice ne confirme pas sa belle victoire du milieu de semaine sur l'OM en Coupe de France (4-1). Lyon se reprend et remporte un quatrième match sur ses 5 derniers en championnat. De quoi croire en ses chances d'aller lutter pour une place en Ligue des champions même s'il faudra enchaîner face à Lens dès le week-end prochain.

Coupe de France "Il nous a tout manqué" : Marseille, un sabordage dans les règles de l'art 10/02/2022 À 00:18