C'est un épisode dont l'ASSE se serait passé volontiers. Toujours en lutte pour son maintien en Ligue 1, le club du Forez a vécu de sérieuses turbulences en coulisses ces dernières heures. Et elles ont été violentes. Selon L'Equipe , Mahdi Camara a été mis à pied cinq jours avec suspension de salaire, en plus d'une interdiction d'entraînement pour une semaine. En cause, une violente altercation avec Yanis Bourbia, pensionnaire du centre de formation depuis 2017 et gardien remplaçant de l'équipe de National 3. Mais que s'est-il passé exactement ?

Pour bien comprendre, il faut remonter à dimanche et le match entre l'ASSE et l'OM (2-4). D'après le quotidien, une échauffourée aurait éclaté dans une tribune VIP entre la famille de Camara et trois spectateurs, qui se seraient moqués de certains joueurs de Pascal Dupraz, dont le milieu de terrain. La mère de Camara aurait également été insultée, poussant le frère du joueur à en venir aux mains avec l'un d'entre eux.

Dupraz devra se passer de Camara

Le lendemain, l'intéressé a appris que l'un des spectateurs concernés était... Yanis Bourbia, qui se serait même vanté d'avoir "cassé la bouche du frère de Camara". Ce dernier est alors parti le chercher dans son vestiaire pour avoir des explications, avant de le sortir de force pour exiger de possibles excuses. En vain. Selon L'Equipe, Camara a alors explosé et les deux hommes se sont battus. Le jeune gardien, qui a nié avoir insulté la mère du joueur, en est ressorti avec "le nez cassé et la bouche amochée". Son père songerait déjà à déposer une plainte.

De son côté, Pascal Dupraz devra donc se passer de son milieu de terrain pour le match face à Lorient vendredi (20h45). Mahdi Camara a disputé 31 matches cette saison avec les Verts (21h).

