Il ne restait plus que l'officialisation. Comme pressenti depuis de longs jours, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco se sont mis d'accord pour le transfert de Jean Lucas en direction du club de la principauté. Le montant du transfert s'élève à 12 millions d'euros (dont un de bonus), en plus d'un intéressement de 15% sur une éventuelle future vente pour un contrat courant jusqu'en juin 2026.

Arrivé à Lyon en provenance de Flamengo contre huit millions d'euros en 2019, le milieu brésilien, protégé de Juninho, a toujours souffert de la concurrence à l'OL. "L’Olympique Lyonnais, pourvu de nombreux milieux de terrain actuellement dans son effectif, a accédé à la demande de Jean Lucas dont le départ libère ainsi une place d’extra-communautaire dans le groupe dirigé cette saison par Peter Bosz", s'est justifié le club dans un communiqué. A Lyon, Jean Lucas a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues (3 buts), avant de se voir prêté à Brest lors de la deuxième partie de saison dernière.

"Je suis fier de rejoindre l’AS Monaco, un des plus grands clubs du Championnat de France. Le Club a réussi une très belle saison et va lutter pour participer à la phase de groupe de Ligue des Champions. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer à cette dynamique", a déclaré le milieu brésilien de 23 ans sur le site officiel de l'ASM. Une nouvelle page s'ouvre pour Jean Lucas, qui s'apprête à vivre une troisième saison en Ligue 1.

