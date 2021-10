On se souvenait de Memphis Depay, de Nabil Fekir et surtout de Saber Khlifa, auteurs chacun d'un lob exceptionnel durant leur passage en Ligue 1. Désormais, on se souviendra avant tout de Wahbi Khazri. Ce samedi, le milieu stéphanois a illuminé la rencontre entre Metz et l'ASSE d'une tentative pleine de culot et qui, c'est le plus important, a été couronnée de succès. Présent à la récupération dans sa surface, l'international tunisien a accéléré plein axe puis, voyant qu'Alexandre Oukidja était avancé, a frappé avant même d'atteindre le rond central, à 68m de la cage adverse. Sidéré, le gardien messin est allé chercher le ballon au fond de ses filets. L'ancien Bordelais, lui, entre dans l'histoire du championnat : jamais, depuis 2006-07, un but inscrit d'aussi loin n'avait été enregistré.

Par le passé, Khazri s'était déjà essayé aux lobs lointains, ce qui avait parfois pu exaspérer les supporters des Verts. Force est de constater qu'il a eu raison de persévérer. "Ce lob, je l’ai beaucoup tenté, mais je l’ai raté pas mal de fois", a admis l'intéressé au micro de Prime Video, à la mi-temps. Avant de revenir sur son geste fou : "Je monte la balle, je n’ai pas trop de solutions, mais j’ai de la réussite parce qu’elle va au fond." De quoi permettre à l'ASSE, en grande difficulté cette saison, de recoller au score sur la pelouse de Saint-Symphorien (1-1).

