Ce duel pour le podium n'aura laissé aucun vainqueur. Dans un match très disputé, les Niçois ont manqué l'occasion de garder leur avance, bien bousculés par des Rennais énergiques en fin de rencontre (1-1). Un match plein d'enjeu qui laisse Rennes à la deuxième place avec 53 points à égalité avec l'OM qui pourrait en profiter en cas de victoire à Saint-Etienne. Nice reste quatrième (51 points).

L'enjeu était énorme avant la rencontre. Les places pour la Ligue des Champions étant très chères, Marseille, Nice et Rennes n'ont plus intérêt de perdre le moindre points à quelques journées de la fin du championnat. Malgré l'enjeu, on espérait un match plutôt ouvert, notamment lorsqu'on sait que Rennes possède la meilleure attaque du championnat. Pourtant le spectacle a tardé à montrer le bout de son nez.

Durant les premières minutes, les Niçois se sont offert deux occasions franches pour marquer le premier but de la rencontre. Une première fois avec Amine Gouiri qui a beaucoup trop ouvert son pied pour tromper Dogan Alemdar (4e). Une seconde fois quelques secondes plus tard avec une frappe d'Andy Delort prise un peu trop de l'extérieur du pied (4e). Malgré ces deux occasions d'entrée de jeu, il n' y en a pas eu beaucoup plus en première période.

Poteau pour Laborde, chef d'oeuvre d'Atal

Après la pause, le match a finalement été lancé de manière plus concrète. Rennes a d'ailleurs failli marquer le premier but de la rencontre sur une frappe de Gaëtan Laborde finalement sur le poteau de Walter Benitez (52e). S'en sont suivies de longues minutes en faveur de l'OGC Nice, qui ont abouti sur un magnifique but de la tête de Delort après un centre exceptionnel de l'extérieur du pied de Youcef Atal (67e).

Après le but, les hommes de Christophe Galtier ont commencé à subir la loi rennaise. Les joueurs de Bruno Génésio ont finalement égalisé sur une nouvelle passe décisive sur coup-franc de Benjamin Bourigeaud pour la tête de Martin Terrier (78e). Une égalisation suivie de nombreuses occasions pour les Rennais avec une tentative de ballon piqué de Terrier en face-à-face avec Benitez, décisif sur ce coup-là. Score final 1-1 qui n'arrange pas vraiment les deux équipes en concurrence pour la qualification en Ligue des Champions.

