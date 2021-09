Lorient - Nice : 1-0

Les Niçois ne sont plus invaincus. Malgré de nombreuses occasions et le carton rouge du Lorientais Moritz Jenz (69e), les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés au Moustoir face à des Lorientais intenables à domicile (3 matches, 3 victoires). Le but de Thomas Monconduit (23e) a suffi aux Merlus qui ont été tout heureux de voir Amine Gouiri rater un penalty (55e) et Andy Delort trouver la barre (67e). Résultat, ils montent à la cinquième place (douze points) devant leurs adversaires du soir qui visaient le podium (7èmes, 10 points, un match en moins).

A force de rater leurs premières période, les Niçois ont fini par céder. Les hommes de Christophe Galtier, déjà miraculés contre Monaco dimanche, se sont encore mis en difficulté en manquant leur entame de match ce mercredi. Bousculés, ils ont concédé logiquement l'ouverture du score sur une belle frappe de Thomas Monconduit à la 23e minute.

Derrière, les Niçois ont pris l'ascendant sur les débats, notamment entre les 40e et 60e minutes. Ils ont alors manqué de réalisme, à l'image d'Amine Gouiri. L'international espoirs a raté le cadre en duel face à Paul Nardi (40e) et sur un penalty (55e). Ce deuxième échec a quelque peu entamé la confiance des Aiglons qui n'ont plus eu la même maîtrise sur le match malgré une possession à sens unique (64%). Leur meilleure occasion a finalement été une barre transversale malheureuse d'Andy Delort qui avait profité d'une offrande de Houboulang Mendes pour filer face à Nardi (67e).

C'est donc la première défaite pour Nice qui a montré des difficultés à accélérer le jeu au milieu de terrain. A 11 contre 10 pendant vingt minutes après l'exclusion de Jenz (69e), les Niçois n'ont eu que peu d'opportunités face au bloc lorientais volontaire et solidaire. Les Merlus continuent eux de surprendre et d'effacer les traces d'une saison dernière très difficile.

Lens - Strasbourg : 0-1

Lens a dominé mais l’expulsion de Kévin Danso (50e) a changé la physionomie du match. Invaincu depuis le début de la saison en Ligue 1, le RC Lens s’est incliné à domicile face à Strasbourg lors de cette 7e journée de championnat (0-1) qui se déroulait à huis clos après les incidents du dernier match face à Lille. Ce succès obtenu grâce au but de Ludovic Ajorque (67e) a permis aux hommes de Thierry Laurey de s’installer dans la première moitié du classement pour la première fois de la saison.

Favori, Lens a idéalement commencé cette rencontre en dépossédant les Strasbourgeois du ballon dès les premiers instants. Wesley Saïd (5e), Ignatius Ganago (13e) et Seko Fofana (14e) auraient même pu ouvrir le score dans le premier quart d’heure du match. Mais les joueurs de Franck Haise ont manqué de justesse dans le dernier geste et les Strasbourgeois ont resserré leur bloc défensif par la suite. De la 20e à la 45e, les Lensois n’ont pas eu la possibilité de tirer en direction du but de Matz Sels tant le travail des latéraux strasbourgeois, Frédéric Guilbert et Anthony Caci a été efficace.

Au retour des vestiaires, Kévin Danso s’est fait expulser sur un excès d’engagement lors d’un duel avec Anthony Caci (50e) et cette action a changé le cours du match. En supériorité numérique, les visiteurs ont imposé leur jeu et c’est dans les airs qu’ils ont réussi à faire la différence avec le but de Ludovic Ajorque (67e). Dans les toutes dernières minutes du match, les Lensois ont tout donné à l’image de Florian Sotoca (94e) qui a vu sa dernière frappe toucher les deux poteaux.

