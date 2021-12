Monaco est sixième de L1, à quelques longueurs du podium (4 points de l'OM). L'ASM vient de s'offrir le Stade Rennais (2-1) pour enchaîner une troisième victoire en L1 en quatre rencontres. Et le club de la Principauté est toujours en course en Ligue Europa après une phase aller conclue sans la moindre défaite ou encore en Coupe de France. Mais sur le Rocher, on en veut plus. Les dirigeants notamment. Au point que Niko Kovac pourrait être menacé, selon L'Equipe.

D'après le quotidien sportif, Dmitri Rybolovlev, le président du club, ne serait pas satisfait du bilan de son équipe et de son coach. En terme de résultats déjà alors qu'il vise plus haut en championnat. Mais aussi de manière plus globale. Le projet qu'ils ont envisagé pour redevenir un club de premier plan n'est aux yeux des dirigeants monégasques pas assez avancé à l'heure actuelle.

Peu soutenu par une partie de son vestiaire – déçue par son management -, pointé du doigt pour l'absence de progression de certains joueurs et alors que l'ASM manque encore d'un style de jeu alléchant, Niko Kovac serait donc dans une situation inconfortable. Et la question de son maintien sur le banc monégasque pourrait se poser dans les prochains jours. Arrivé en juillet 2020 sur le Rocher, l'ancien coach du Bayern Munich, n'a pourtant pas forcément à rougir de son bilan comptable avec une troisième place la saison passée.

