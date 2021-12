La sanction est tombée. Et elle est très lourde pour Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Pour son comportement lors du match face à l'OM, finalement interompu le 21 novembre dernier, le patron des Gones a écopé de dix matches de suspension, dont cinq ferme, par la Commission de discipline de la LFP. "Dix matches de suspension dont cinq matches avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 21 décembre 2021 à 0h00, en application de l’article 18 du règlement disciplinaire de la LFP", précise le communiqué de l'instance.

Quelques heures plus tôt, "JMA" avait tenu à se défendre dans des propos accordés à RMC. "Mes propos ont été sortis de leur contexte, s'était-il défendu. J'ai beaucoup de respect pour M. Buquet, qui est probablement l'un des meilleurs arbitres à l'heure actuelle. La phrase a été prononcée une fois que le match était arrêté et cela concernait la gestion de l'arrêt d'un match, entre ce que doit faire l'arbitre et ce que doit faire le préfet. Ce n'était pas du tout une pression".

La phrase incriminée ? "La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (le comité exécutif de la Fédération française de football, ndlr) et ça ne va pas en rester là", indiquait l'arbitre dans son rapport.

