Engagé dans une fin de saison morose et fragilisé par l'incertitude entourant son avenir, l'Olympique Lyonnais a connu un vrai répit ce mercredi en accueillant avec sans doute un grand soulagement la prolongation de Maxence Caqueret. Le milieu de terrain a paraphé un contrat de trois années supplémentaires et le voilà désormais engagé avec son club formateur jusqu'en 2026. C'est évidemment une excellente nouvelle pour l'OL qui sécurise l'un de ses plus grands talents à un an de la fin de son contrat. Lancé chez les professionnels en 2019, il n'a cessé de progresser depuis jusqu'à s'affirmer comme un milieu essentiel.

