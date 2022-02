Six matches de Ligue 1, deux en Ligue Europa et deux en Coupe de France. Le bilan d'Alvaro Gonzalez à la mi-février est famélique alors que le défenseur central n'a subi aucune blessure cette saison. L'Espagnol a simplement chuté dans la hiérarchie des centraux où il est désormais devancé par Duje Caleta-Car, William Saliba, Leonardo Balerdi et Luan Pares.

Homme de caractère, Alvaro, qui a prolongé l'été dernier, ne digère pas et il a étalé toute sa frustration dans les colonnes d'As : "On a renouvelé mon contrat et, à partir de là, les problèmes ont commencé, précise-t-il. J'ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu'ils puissent signer un joueur ici (ndlr : Amine Harit) et même si cela m'a fait mal, je l'ai fait parce que je suis le troisième capitaine de l'équipe et j'ai compris que je devais faire ces choses pour le club et pour mes coéquipiers. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à me rabaisser de manière incompréhensible."

Alvaro Gonzalez Crédit: Getty Images

Je ne sais pas de quoi je suis victime

Voilà des déclarations qui n'amélioreront sans doute pas sa situation du côté de Marseille. "Je joue dans une défense à quatre depuis 12 ans. Je ne pense pas que ce soit ça, honnêtement. Je ne sais pas de quoi je suis victime, a continué l'ancien de Villarreal. Tout comme je respecte le club, j'aurais aimé que le club me respecte. Pendant le mercato, j’ai dit que je n’allais pas bouger." Alors qu'il était l'un des Olympiens les plus utilisés l'an passé, l'Espagnol devrait faire ses valises en juin.

