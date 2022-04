Après avoir porté le maillot du Sénégal lors de la finale de la CAN face à l'Egypte, mais à son domicile et en tant que simple "supporter", Boubacar Kamara pourrait bientôt le porter... en tant que joueur. Selon les informations de L'Equipe , le milieu de terrain de l'OM s'est en effet décidé à rejoindre les Lions de la Teranga dans un futur proche. Si le minot de 22 ans a évolué en équipe de France des U17 aux Espoirs, il aurait acté son souhait de porter le maillot sénégalais.

Des échanges avec Dieng et Gueye

D'après le quotidien, le sélectionneur Aliou Cissé aurait même contacté directement Kamara ces derniers jours. "De son côté, le joueur n'avait pas manqué d'interroger ses coéquipiers marseillais (Dieng et Gueye)" à leur retour de la CAN, est-il également indiqué. Le milieu de terrain marseillais, en fin de contrat, aurait d'ores et déjà donné un accord de principe. Le staff sénégalais serait donc relativement tranquille et n'imagine pas un rétropédalage dans les prochaines semaines.

Bien que certains membres de son entourage ne soient pas vraiment du même avis, Kamara devrait donc disputer le prochain Mondial au Qatar avec le Sénégal. L'embouteillage au milieu de terrain des Bleus, ainsi que sa non-convocation lors du dernier rassemblement, aurait également joué dans sa réflexion. Pour lui, l'avenir international s'inscrit ailleurs.

