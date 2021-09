Cette fois, ce n'est plus qu'une question de jours. Absent des terrains depuis plusieurs mois, Arkadiusz Milik est sur la voie du retour selon Jorge Sampaoli, son entraîneur. Mais l'attaquant de l'OM sera toutefois trop juste pour le match face à Angers, mercredi. "Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour mais qu'à court terme, il y avait encore un risque en le faisant jouer", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse.

"On pensait qu'il jouerait demain (mercredi, face à Angers) mais ça ne sera pas le cas. On espère qu'il pourra revenir dimanche contre Lens. Je ne sais pas s'il pourra avoir quelques minutes. On a cet espoir, mais ça dépendra beaucoup de sa santé", a ajouté Jorge Sampaoli, qui espère donc pouvoir compter sur son buteur ce week-end face au RC Lens.

