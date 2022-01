Et deux de plus. Angel Di Maria et Julian Draxler ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le PSG jeudi. Di Maria et Draxler "ont été placés à l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", précise le PSG qui doit jouer à Lyon en championnat dimanche.

Comme de nombreux clubs, le PSG est victime de la nouvelle vague de contaminations au Covid. Celles de l'Argentin Di Maria et de l'Allemand Draxler s'ajoutent aux noms déjà touchés au sein de l'effectif de la capitale: Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Sergio Rico, Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira et le jeune Nathan Bitumazala, testés positifs ces derniers jours.

