C'était attendu : Keylor Navas va s'asseoir sur le banc pour la cinquième journée de Ligue 1 face à Clermont. Et pour cause, c'est Gianluigi Donnarumma qui gardera les buts du Paris Saint-Germain pour ses grands débuts ce samedi après-midi. Recruté libre en provenance du Milan cet été, le récent champion d'Europe sera en concurrence avec Navas et il y a de fortes chances pour que les deux se partagent les matches du PSG.

Avec de nombreuses blessures et absences, Mauricio Pochettino a dû innover pour établir son onze de départ. Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Marquinhosd et Achraf Hakimi formeront la défense dans un 4-3-3. Au milieu, Danilo Pereira occupera le poste de sentinelle et sera accompagné d'Ander Herrera et Idrissa Gueye. Remis de sa blessure au mollet qui l'avait contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé est titulaire avec Julian Draxler et Rafinha à ses côtés.

La compo du PSG : Donnarumma - Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi - Herrera, Danilo, Gueye - Draxler, Rafinha, Mbappé

