Le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma a été testé positif au Covid-19, a annoncé mardi son club, au lendemain d'un match de Coupe de France auquel l'international italien a participé. Avec cette annonce, le PSG compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi et Danilo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes, n'entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et mardi, a précisé le club.

