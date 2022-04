Le PSG s'adjuge un bien terne Classique. L'équipe de Mauricio Pochettino a battu l'Olympique de Marseille (2-1) dans un Parc des Princes à l'ambiance bizarre, dimanche soir, grâce à des buts de Neymar et de Kylian Mbappé. Duje Caleta-Car avait égalisé une première fois, et les Olympiens pensaient arracher le point du nul lorsque William Saliba a battu Gianluigi Donnarumma en fin de rencontre. Une réalisation finalement refusée pour un hors-jeu de quelques centimètres, qui fera certainement parler, comme le penalty accordé aux Parisiens avant la mi-temps. Les Franciliens comptent à présent 15 longueurs d'avance sur leurs adversaires du soir et s'envolent vers un dixième titre national.

Ad

Ce devait être une soirée de gala. Et puis, finalement, ni l'ambiance, ni la qualité du match n'ont été au rendez-vous. Les Ultras du PSG ont convenu d'une grêve des encouragements en réponse aux piteuses prestations de leurs protégés en cette fin de saison. Et il a fallu un penalty de Kylian Mbappé et un but refusé à William Saliba en fin de rencontre pour tirer le Parc de sa torpeur et arracher des applaudissements. Le Paris Saint-Germain a remporté le 85e Classique en Ligue 1 sans convaincre (2-1), dimanche soir. En face, l'Olympique de Marseille n'a rien montré, enchaînant les longues possessions stériles. Les deux équipes ont offert trente premières minutes soporifiques. Heureusement, les gardiens se sont illustrés. Mais pas dans le sens positif du terme.

Ligue 1 Les compos de PSG - OM : Pau Lopez préféré à Mandanda, l'équipe-type pour Paris IL Y A 3 HEURES

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Milik bien absent du groupe marseillais, Mandanda titulaire ? IL Y A 11 HEURES