tient à montrer qu'il est encore capable de gagner des titres, en restant à Paris" a assuré son entourage. Sergio Ramos, qui a été plus souvent à l'infirmerie que sur les feuilles de match depuis sont arrivée au PSG l'été dernier, ne souhaiterait pas pour autant quitter le club de la capitale. RMC Sport rapporte ce samedi que l'Espagnol, conscient d'avoir été en deça des attentes placées autour de son arrivée à Paris, aurait toujours l'envie de performer jusqu'au bout de son contrat qui se termine à l'été 2023. Ramos "" a assuré son entourage.

Côté dirigeants, il n'y aurait aucune intention particulière de le faire partir. Le PSG serait plutôt enclin à entamer un dialogue avec le joueur et faire le bilan, histoire de savoir comment il se sent physiquement et mentalement, avant de prendre une décision. Blessé depuis janvier, la faute à un mollet droit qui ne le laisse pas tranquille, l'ancien du Real Madrid pourrait faire son retour dans le groupe contre Lorient dimanche (20h45). Il a participé à l'entraînement collectif ce samedi matin, "Tout est rentré en ordre" a confié son entourage. À voir quel accueil lui réservera le Parc des Princes...

