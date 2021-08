C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Une date qui restera dans l'histoire du championnat de France. Ce dimanche 29 août 2021, tous les regards seront braqués sur le Stade Auguste-Delaune. Ceux du monde entier. Le moment est enfin arrivé de voir Lionel Messi faire ses débuts avec le PSG. Reims va devenir le centre du monde le temps d'un match. Au fond, c'est symbolique. Aux abords de la cathédrale qui a sacré tant de rois de France, dans une ville qui symbolise le champagne, le cadre n'est pas loin d'être idéal pour accueillir l'une des icônes absolues de l'histoire du football.

C'est déjà un événement pour le football français. Il n'avait jamais accueilli un joueur d'un tel calibre dans son championnat. Pourtant, l'élite tricolore a vu passer quelques ovnis. Surtout depuis l'arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain. La signature de Zlatan Ibrahimovic en 2012 avait déjà eu un retentissement à l'échelle mondiale. Celle de Neymar à l'été 2017 au terme d'un feuilleton rocambolesque ? Encore davantage. Mais Messi, l'homme au six Ballons d'Or, le joueur dominant du foot mondial depuis plus d'une décennie avec Cristiano Ronaldo, c'est encore une autre dimension.

Un événement planétaire

Ligue 2 Dijon touche le fond, le Paris FC et Sochaux sur le podium IL Y A 3 HEURES

Mais c'est surtout un événement planétaire. L'arrivée en mondovision de la star argentine au Bourget et la surmédiatisation de sa conférence de presse avaient déjà donné un aperçu de ce qui attend la France. C'est le pays de Messi désormais. Ses premiers pas sous le maillot parisien à Reims seront diffusés aux quatre coins du monde. Ils vont offrir à la Ligue 1 une exposition qu'elle n'avait jamais connue jusqu'ici. C'est peu de dire qu'elle en avait besoin malgré la présence de Neymar, une autre icône mondiale du foot. Mais avec Messi, elle ne pouvait pas trouver un meilleur ambassadeur.

Un salut digne du pape pour annoncer son arrivée : Messi est bien à Paris

Le jour de ses grands débuts est enfin arrivé et les attentes sont multiples. Il y a déjà cette image que personne n'osait vraiment imaginer : voir Messi jouer un match en club sous un autre maillot que celui du FC Barcelone. Il était l'incarnation de l'une des institutions les plus populaires au monde. Il devient celle du projet du PSG, qui rêve plus que jamais de soulever la Ligue des champions. Le voir troquer la tunique blaugrana pour le maillot rouge et bleu a déjà cette symbolique très forte. C'est à Reims qu'elle va se matérialiser pour la première fois.

Le duo avec Neymar reconstitué...

Surtout, c'est à Auguste-Delaune que le monde verra le nouveau visage du PSG. Messi en est désormais la figure de proue, avec toutes les questions que cela implique sur le jeu du club de la capitale. La question du système a déjà été largement débattue. C'est entre les mains de Mauricio Pochettino. Et ce déplacement en Champagne livrera les premières indications sur les idées du technicien argentin pour exploiter au mieux les talents de la Pulga. A droite dans un 4-3-3, comme dans ses plus belles années au Barça ? En 10 dans un 4-2-3-1 ? En faux neuf ? Tout est possible.

Messi et Neymar sont toujours aussi complices : l'entraînement du PSG avant son match à Brest

Il y a aussi des connexions sur le terrain qui suscitent les plus grandes attentes avec Messi. Avec Neymar, notamment. C'est peu de dire que le Brésilien a fait tout ce qu'il pouvait pour réaliser son rêve de rejouer avec Messi. De reformer ce fabuleux duo qui avait fait les beaux jours du FC Barcelone entre 2013 et 2017. La complicité entre les deux hommes dépasse le cadre du terrain, mais c'est bien sur le rectangle vert qu'elle est la plus enthousiasmante. Les voir à nouveau échanger des ballons, on en salive d'avance.

Et d'autres connexions à faire saliver

Mais c'est loin d'être la seule connexion qui fait saliver. Voir Messi évoluer avec Marco Verratti, c'est aussi alléchant. L'Argentin n'a d'ailleurs jamais vraiment caché tout le bien qu'il pensait du milieu italien. Dans le jeu court, ça peut être un vrai régal. Dans le genre, l'association avec Achraf Hakimi a aussi de quoi faire des étincelles. Le Marocain, transféré de l'Inter pour 60 millions d'euros cet été, a réussi des débuts tonitruants avec le PSG. Ses appels incessants dans le couloir droit en phase offensive ne sont pas sans rappeler ceux de Dani Alves, l'un des relais privilégiés de Messi du temps où le Brésilien sévissait au Barça.

Messi sera bien entouré pour briller. Il pourra aussi compter sur Angel Di Maria, son compère de toujours en équipe d'Argentine, sur un autre compatriote qu'il apprécie en la personne de Leandro Paredes… Sur tant d'autres. Ce n'est pas comme s'il était le seul talent de l'effectif parisien. C'est une formation impressionnante au regard des noms qui la composent et l'un des plus grands génies de tous les temps pour la magnifier. Le PSG a une histoire passionnante à vivre avec Messi. A Reims, il en écrira les premières lignes. Et aux quatre coins du monde, personne ne veut manquer ça.

Et le terrain dans tout ça… Mbappé au Real, ça donnerait quoi ?

Ligue 1 Pochettino l'annonce : Mbappé, Messi et Neymar seront "sûrement parmi les convoqués" à Reims IL Y A 9 HEURES