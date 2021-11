Lorient - Rennes : 0-2

Ad

Les Rennais ont pris leur temps. Peu dangereux lors de la première heure, les hommes de Bruno Genesio ont fait la différence en fin de match pour remporter le derby breton à Lorient. Les Merlus ont gâché une opportunité en or avec Laurienté et Grbic, avant d'être punis. L'inévitable Gaëtan Laborde (11e but en L1 cette saison) a profité d'un ballon mal repoussé par Paul Nardi à la 75e minute, avant que Jérémy Doku, tout juste rentré en jeu, ne conclut un festival individuel trois minutes plus tard. Le Belge retrouve la confiance après sa blessure. Surtout, le SRFC s'empare de la deuxième place du championnat.

Ligue Europa Monaco y sera aussi 25/11/2021 À 21:53

Ce qu'on en retient : On n'arrête plus Rennes, auteur d'un neuvième match consécutif sans défaite. Une constance qui paie pour le nouveau dauphin du PSG.

Monaco - Strasbourg : 1-1

Huitième et septième au coup d'envoi, Monaco et Strasbourg avaient l'occasion de se rapprocher sérieusement du Top 5. Ce sont les Monégasques qui ont frappé les premiers avec le poteau trouvé par Wissam Ben Yedder avant même le quart d'heure de jeu (9e). Le penalty que les joueurs de Niko Kovac ont espéré avoir à la demi-heure de jeu, ils l'ont obtenu quand Djiku a accroché Volland. Ben Yedder a trouvé le fond des filets pour ouvrir le score (45e+1). Mais il était écrit que ce match serait une histoire de penalties et Fofana a, à son tour, accroché, un adversaire pour offrir la possibilité à Ajorque d'égaliser (48e). Monaco a eu la balle de match avec Boadu dans les dernières secondes mais celui-ci a manqué le cadre de près.

Ce qu'on en retient : La crise de novembre pour Monaco et Strasbourg ? Aucune victoire pour les deux équipes ce mois-ci.

Bordeaux - Brest : 1-2

Bordeaux ne sait décidément pas tenir un score. Les Girondins ont certes l'art de renverser des situations compromises. Mais ils ont au moins autant le vilain défaut de laisser filer des points. Les Girondins se sont inclinés, renversés par des Brestois sans complexe en deuxième période. Stian Gregersen avait ouvert le score juste avant la pause pour les locaux. Mais Brest s'est réveillé et a accéléré une quinzaine de minutes.

Michel der Zakarian pourra remercier Ricardo Mangas, auteur d'une relance totalement manquée, une passe décisive même pour Jérémy Le Douaron (60e). L'attaquant briochin a doublé la mise quelques minutes plus tard, bien servi par Romain Faivre. Les entrées en jeu de Hwang, Briand ou Niang n'ont rien changé pour Vladimir Petkovic, visiblement toujours peu à l'aise avec son onze aussi instable. Brest décroche sa quatrième victoire de rang, alors que Bordeaux replonge sous la zone de flottaison, en position de barragiste.

Ce qu'on en retient : Entre Brest, 12e, et Saint-Etienne, lanterne rouge, il n'y a que six points d'écarts après 15 journées. Ce genre de match pourrait coûter cher pour le maintien en fin d'exercice.

Jeremy Le Douaron (Brest) bourreau de Bordeaux Crédit: Getty Images

Reims - Clermont : 1-0

Que ce fut long à se décider entre Rémois et Clermontois... En difficulté ces derniers temps en Ligue 1 (aucune victoire depuis le 26 septembre pour Reims, quatre défaites de suite pour Clermont), les deux formations ont livré une première période où les seuls moments chauds furent un raté de Dossou devant Rajkovic (5e) et un but refusé à Mbuku, hors-jeu juste avant la pause (41e). Si les Rémois sont revenus avec de meilleures intentions en seconde période, ils ont été récompensés... par un exploit individuel de Ghislain Konan. L'habituel latéral s'est mué en sauveur d'une superbe frappe sous la barre (90e).

Ce qu'on en retient : Le but de Konan qui permet à Reims de retrouver le chemin du succès, deux mois plus tard.

Ligue Europa Le Normand : "Je travaille dur pour les Bleus, on verra bien si le sélectionneur m'appelle" 24/11/2021 À 23:07