Stade Rennais - Troyes : 4-1

Face à l’hécatombe au milieu connue à Rennes, les options pour Bruno Genesio étaient limitées. C’est presque forcé que l’entraîneur du SFRC a aligné Serhou Guirassy, plus "supersub" que titulaire en puissance cette saison. C’est pourtant grâce à lui que les Bretons ont disposé de Troyes ce dimanche (4-1) grâce à un doublé express : en poussant le ballon au fond après un corner (1-0, 14e) puis en smashant le bon centre volleyé de Birger Meling dans les filets d’un Gauthier Gallon impuissant (2-0, 20e). Après un léger relâchement, illustré par la réduction du score d’Iko Ugbo (2-1, 39e), Rennes a su faire le break après un but collectif magnifique, conclu par Martin Terrier (3-1, 75e) avant que Gaëtan Laborde ne corse l’addition sur une panenka parfaite (4-1, 86e). Les Rennais remontent à la 5e place, Troyes est 17e.

Ce qu’on en retient : Que Rennes a clairement l’effectif pour viser l’Europe.

Saint-Etienne - Strasbourg : 2-2

Geoffroy-Guichard est gâté ces dernières semaines tant ces Verts n’ont plus grand-chose à voir avec ceux du début de saison. Après une ouverture du score sur coup franc indirect par Ryad Boudebouz (1-0, 4e), les Stéphanois ont évidemment subi face à des Strasbourgeois en forme. Habib Diallo (1-1) et Lucas Perrin (2-1) pensaient avoir fait le plus dur mais les hommes de Pascal Dupraz ne renoncent jamais. Wahbi Khazri a ainsi converti un excellent travail de Denis Bouanga (34e, 2-2). Malgré une seconde période animée, le score n’a plus bougé. Les Verts sortent de la zone rouge et sont 16es, Strasbourg rate une belle occasion et reste 4e.

Ce qu’on en retient : Que ces Verts sont décidément transfigurés.

Lorient - Montpellier : 0-1

Montpellier retrouve la forme. Après deux défaites d’affilée, les Héraultais ont été opportunistes pour s’imposer à Lorient grâce à l'innarêtable Téji Savanier (56e, 0-1). Le MHSC se relance après un début d’année difficile et remonte à la 9e place. C’est en revanche cruel pour Lorient. Malgré un match globalement maîtrisé, les Merlus ont confirmé leurs difficultés offensives. Jonas Omlin (34e), d’un bel arrêt et Mamadou Sakho (46e), sur un sauvetage, les ont empêchés d’ouvrir le score. Les Lorientais restent 17e et manquent l’occasion de se donner de l’air sur la zone rouge.

Ce qu’on en retient : Quand Savanier va, tout va !

Reims - Brest : 1-1

Les Brestois peuvent s’en vouloir. Face à des Rémois fortement diminués (10 absents), les hommes de Michel Der Zakarian n’ont pas réussi à enchaîner. Martin Satriano (34e, 1-1) a répondu à l’ouverture du score de Wout Faes (4e, 1-0) pour son troisième but en deux matches, mais les Bretons se sont ensuite heurtés à un Predrag Rajkovic en état de grâce. Auteur d’un splendide double arrêt sur un pénalty de Youcef Belaïli (53e), le gardien champenois a été suppléé par sa barre devant Satriano (61e) et son poteau devant Hugo Magnetti (66e). Reims aurait pu prendre l’avantage, mais le but de Mitchell Van Bergen a été annulé (74e). Au vu des circonstances, les joueurs d’Oscar Garcia s’en contenteront. Ils sont 14e, Brest est 12e.

Ce qu'on en retient : Hugo Ekitike est sorti sur blessure, encore une mauvaise nouvelle pour Reims.

