Malgré des moments de flottements, Rennes était un cran au-dessus de Montpellier vendredi et s’est imposé 4-2 au terme d’une partie animée. Les Rouge et Noir, qui restaient sur quatre défaites à l’extérieur en Ligue 1, respirent un bon coup. Reste que les deux buts encaissés ont fait tiquer Bruno Genesio.

Ad

L’entraîneur breton, en perfectionniste, est revenu au micro de Prime Video sur la deuxième partie de première période compliquée de son équipe, qui menait 2-0 après un quart d’heure : "On est capables de faire des très bons débuts de matches, de mener au score, d’avoir des très bonnes séquences… et puis de lâcher un peu, vite douter." Avant de constater : "On a encore une équipe, je l’ai déjà dit plusieurs fois, un petit peu immature. C’est ce qui fait qu’on a encore des temps faibles qu’on doit mieux gérer."

Ligue 1 Un show superbe et Rennes passe la quatrième IL Y A 4 HEURES

Mettre en avant la qualité

Le Stade Rennais est tout de même reparti de la Mosson avec trois points et une prestation collective globalement aboutie. "Avant tout, c'est la qualité des joueurs qu’il faut mettre en avant" a tenu à souligner Génésio. "Il y a des choses que je leur demande parce qu’on a des joueurs de qualité, qui sont capables d’assimiler et de mettre en application sur le terrain".

Un style offensif généreux dans les efforts que l'ex-Lyonnais compte bien garder jusqu'au bout : "On a la volonté de jouer. Parfois ça nous coûte cher comme à Paris, parce qu’on est allés chercher la victoire en fin de match, mais il ne faut pas se renier. C’est ce qu’on a envie de donner au public, ce qu’on a envie de voir." Et cette saison, ça marche plutôt bien : après 26 journées, Rennes a inscrit 51 buts. Ce n'était plus arrivé au club depuis... 1966.

Ligue 1 "On espère qu’il ne nous fera pas la misère” : Laborde terrorise ses exs HIER À 22:04