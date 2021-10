Onze matches disputés et toujours pas de victoire. Mais les Verts ont retrouvé des couleurs. Dans un contexte délétère, avec des supporteurs hostiles et un coup d’envoi retardé d’une heure à cause de fumigènes lancés sur le terrain, ils ont fait front pour livrer une prestation pleine de courage face à Angers au stade Geoffroy-Guichard. Menés de deux buts contre le cours du jeu, les Stéphanois ont trouvé les ressources pour arracher une égalisation méritée dans le temps additionnel (2-2). L’ASSE reste, malgré tout, à la dernière place du classement. De quoi quand même s’interroger sur l’avenir à court terme de Claude Puel.

Ligue 1 Fumigènes, filets brulés : Le coup d'envoi de Saint-Etienne-Angers retardé IL Y A 3 HEURES

Plus d'infos à suivre...

Ligue 1 Crise économique, jeunisme et casting raté : Comment la défense des Verts plombe leur avenir IL Y A UN JOUR