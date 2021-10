POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

William Saliba (OM) : face au redoutable quatuor offensif du PSG, le défenseur central et l’OM ont tenu bon (0-0) dimanche au Stade Vélodrome. Et si les attaquants marseillais n’ont pas brillé, Saliba l’a fait avec plusieurs interventions décisives. Dont une dans les pieds de Mbappé en seconde période, alors que le Parisien filait au but. Un match de patron.

Wahbi Khazri (ASSE) : Saint-Etienne a arraché le match nul avec l’énergie du désespoir face à Angers (2-2) vendredi, et les Verts n’auraient jamais pu le faire sans l’inévitable Khazri. Encore une fois, le Tunisien a relancé son équipe dans la partie grâce à un joli coup franc, avant que Nadé n’égalise en fin de rencontre.

Romain Faivre (Brest) : après un été (très) compliqué, Faivre a une nouvelle fois rappelé quel excellent joueur il est face à Lille (1-1), samedi. Le polyvalent milieu offensif a failli ouvrir le score sur coup franc, avant d’égaliser dans ce même exercice en seconde période. Malheureusement pour lui, le SB29 reste l’une des deux seules équipes du championnat sans victoire au compteur.

Nicolas Pallois (Nantes) : vainqueurs de Clermont (2-1) samedi, les Canaris sont 6es de Ligue 1 au terme de la 10e journée. Une belle place qu’ils doivent - en partie - à leur défenseur central. Pallois n’a certes pas marqué, mais il a empêché les Clermontois de le faire à plusieurs reprises. Sans oublier une ou deux montées plutôt intéressantes.

Youcef Atal (Nice) : entré en jeu à la 67e, le latéral droit a vu l’OL faire le break à Nice… avant de sonner la révolte pour les Aiglons (3-2) dimanche, dans un match fou. Un but en solitaire pour redonner espoir aux siens, un penalty provoqué et une implication directe sur la troisième réalisation… 25 minutes de pur régal pour l’international algérien.

Khéphren Thuram (Nice) : une première période compliquée face à Lyon (3-2) dimanche, puis le sursaut. Si Atal a pris toute la lumière, le fils de Lilian aura également été l’un des grands artisans du succès niçois dans ce match fou. Avec un énorme travail dans l’entrejeu, récompensé par une passe décisive pour son coéquipier algérien.

Kevin Volland (Monaco) : jusqu’ici méconnaissable par rapport à la saison passée, l’Allemand a retrouvé des couleurs face à Montpellier (3-1) dimanche. Après un but de renard des surfaces, il a adressé une superbe passe décisive à Ben Yedder. De bon augure pour la suite de la saison monégasque.

Wesley Saïd (Lens) : discret depuis son but décisif face à l’OM (3-2), l’ancien Rennais a marqué des points face à Metz (4-1) dimanche. Et surtout un doublé, en moins de 25 minutes lors de la première période, pour assurer la victoire et redonner la place de dauphin aux Sang et Or.

Nayef Aguerd (Rennes) : il n’a jamais abdiqué. Sels l’a pourtant dégoûté en première période avec une parade exceptionnelle, mais le défenseur central a bel et bien fini par offrir un succès important à Rennes contre Strasbourg (1-0) dimanche. De la tête, comme toujours.

Xavier Chavalerin (Troyes) : transféré de Reims à l’ESTAC l’été dernier, le milieu de terrain a fait mal à son ancienne équipe (2-1) dimanche dans le derby. Après la pause, c’est lui qui a donné un avantage décisif à Troyes. Sans célébrer, bien évidemment…

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 11E JOURNÉE DE L1 ? William Saliba (OM) Youcef Atal (Nice) Kevin Volland (Monaco) Romain Faivre (Brest) Nicolas Pallois (Nantes) Nayef Aguerd (Rennes) Khéphren Thuram (Nice) Wesley Saïd (Lens) Xavier Chavalerin (Troyes) Wahbi Khazri (ASSE)

Le top 10 du classement général :

1. Dimitri Payet (OM), Kylian Mbappé (PSG) 38 points

3. Lucas Paqueta (OL) 36 points

4. Achraf Hakimi (PSG) 30 points

5. Bamba Dieng (OM) 25 points

6. Amine Gouiri (Nice) 23 points

7. Andy Delort (Montpellier puis Nice), Etienne Green (Saint-Etienne) 21 points

9. Burak Yilmaz (Lille) 17 points

10. Jonathan David (Lille) 16 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

