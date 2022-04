Strasbourg réalise la bonne affaire de la soirée et recolle Rennes au classement. Ce mercredi soir, au stade de la Meinau, les Strasbourgeois ont battu les Rennais (2-1) dans une affiche déterminante pour la course à l'Europe. Habib Diallo et Ludovic Ajorque sont les deux buteurs alsaciens de la soirée tandis que Martin Terrier a marqué son 20e but pour les Bretons. Grâce à ce succès dans une ambiance de folie, le RCSA remonte à la 4e place et compte le même nombre de points (56) que son adversaire du soir.

