Metz - Strasbourg : 0-2

Ludovic Ajorque leur a refait le coup. Brillant à l'aller (un but, une passe), l'attaquant strasbourgeois a joué un vilain tour aux rivaux messins en rééditant sa performance. Il a ouvert la marque d'une tête puissante à bout portant sur un bon centre de Jean-Ricner Bellegarde (0-1, 50e). Son dixième but de la saison en Ligue 1. Et c'est lui qui était à la réception d'un coup franc de Dimitri Liénard pour offrir sur un plateau le but du KO à Jean-Eudes Aholou (0-2, 90e+1). Avec cette victoire en terrain ennemi, le RC Strasbourg remonte provisoirement à la septième place avec un match en moins.

Ce qu’on en retient : Privé de sept joueurs pendant la CAN - dont plusieurs cadres - et enregistrant la blessure à la cuisse de Jemerson en première période, le FC Metz, 19e et qui n’a gagné qu’une seule rencontre à domicile cette saison, risque de souffrir lors des prochains week-ends…

Clermont - Reims : 0-0

Un solide match de reprise pour les deux formations, qui s’est conclu sans but. Clermont s’est procuré les meilleures occasions de la rencontre avec, notamment, une frappe de Pierre-Yves Hamel repoussée par Predrag Rajkovic (5e). Ce ne fut pas la seule intervention du portier serbe de Reims, qui s’est interposé à deux reprises coup sur coup face à Jodel Dossou (62e). Pourtant, Clermont a évolué à 10 contre 11 pendant près de 80 minutes après l’expulsion précoce d’Alidu Seidu (13e). Reims, 14e, conserve six points d’avance sur son adversaire du jour.

Ce qu’on en retient : La force mentale des hommes de Pascal Gastien qui, même à 10, ont continué à prendre le jeu à leur compte et ont fait mal aux Rémois. De bon augure pour la seconde partie de la saison.

