L'Equipe révèle l'existence d'une piste que personne n'avait vu venir : Entre les arrivées confirmées de Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder et Gerson, et celle attendue de William Saliba, le mercato de l'OM est décidément agité. Mais ce mardi,révèle l'existence d'une piste que personne n'avait vu venir : celle menant à Hatem Ben Arfa , qui avait porté les couleurs marseillaises entre 2008 et 2011, et dont le contrat avec les Girondins de Bordeaux s'est terminé le 1er juillet dernier après une seule saison.

"Un premier contact a eu lieu"

Ligue 1 L'unanimité ou presque contre lui : pourquoi Gourvennec est-il (déjà) si décrié ? IL Y A UNE HEURE

Le quotidien affirme que l'entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli, aurait discuté avec l'international français. "Un premier contact direct a eu lieu il y a deux semaines avec le joueur", affirme L'Equipe, qui précise que le coach argentin souhaitait connaître "l'état d'esprit" de Ben Arfa. Le journal précise d'ailleurs que l'ancien de l'OM, de l'OL et de Nice avait failli travailler avec Sampaoli en signant au Séville FC en 2016, avant d'opter finalement pour le PSG.

Reste pour Jorge Sampaoli à convaincre son président Pablo Longoria, même si le statut de joueur libre de Ben Arfa "pourrait peser". Le joueur, lui, souhaiterait rester en Ligue 1, malgré des propositions venues de Turquie, d'Arabie saoudite ou de Chine. Et la perspective de travailler avec Sampaoli, avec qui "le courant était passé" lors de leurs discussions en 2016, l'enchanterait. Voilà un tout cas un feuilleton auquel on ne s'attendait pas. Il pourrait déboucher sur l'un des transferts les plus improbables de l'été.

Ligue 1 Hakimi à Paris, c'est officiel IL Y A 2 HEURES