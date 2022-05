Marseille devait au minimum obtenir le match nul pour reprendre sa deuxième place au classement de la Ligue 1 2021-2022, les Olympiens ont fait mieux que cela. Sur la pelouse de Lorient, dix-septième et à la lutte pour son maintien dans l’élite, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés avec la manière (3-0). Malgré ce score élogieux, tout n’a pas été une partie de plaisir pour l’OM. Victime de quatre blessures (Bakambu, Caleta-Car, Gerson et Dieng) au sein de son effectif avant d’affronter successivement le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg lors des deux dernières journées du championnat de France, Marseille devra serrer le jeu pour maintenir ses concurrents à distance dans cette course à la qualification en Ligue des Champions.

Ad

Dans un après-midi ensoleillé dans le Morbihan, l’Olympique de Marseille a répondu du tac au tac à l’AS Monaco. Après le succès monégasque à Lille, les Marseillais avaient provisoirement perdu leur statut de dauphin du Paris Saint-Germain. C’est désormais du passé. Pourtant, la tendance n’était pas à l’optimisme dix minutes après le départ de la rencontre lorsque Cédric Bakambu, avant-centre titulaire ce soir, s’est fait remplacer par Bamba Dieng à cause d’une gêne musculaire.

Ligue 1 Payet et maintenant Gerson, Dieng, Caleta-Car et Bakambu : L'OM compte ses blessés IL Y A UNE HEURE

Bamba Dieng, buteur pour l'OM face à Lorient Crédit: Imago

Malgré ce coup du sort et la récente élimination en Ligue Europa Conférence, l’OM n’a pas baissé les bras, au contraire. D’abord mis en échec par un Matthieu Dreyer très inspiré devant Gerson (22e) et Dieng (26e), Marseille a trouvé le chemin des filets grâce à son attaquant sénégalais, finisseur sur un centre bien dosé de Cengiz Ünder (39e, 1-0).

Quatre blessés pour l'OM

Trop timide, Lorient n’a jamais vraiment existé dans cette partie. La seule éclaircie bretonne est arrivée sur corner avec une tête trop décroisée de Julien Laporte (45e), et le reste s’est transformé en une tempête marseillaise. Ancien de la maison lorientaise, Mattéo Guendouzi a douché les espoirs des Merlus de revenir en deuxième période à l’aide d’une frappe croisée (48e, 2-0). Touché physiquement, Duje Caleta-Car a ensuite dû quitter ses partenaires plus tôt que prévu.

Pas grave : l’OM n’a pas connu la crise et Gerson a tué le suspense sur un caviar de Dieng (69e, 3-0). Cela dit, les deux acteurs majeurs de ce troisième but sont sortis dans la foulée sur blessure… Voilà donc l’équation compliquée pour Marseille : dans une semaine, il faudra probablement faire sans Payet, Milik, Bakambu et Dieng pour animer l’attaque phocéenne. À moins que l’un des quatre soit disponible d’ici quelques jours ?

Ligue 1 En plus de Payet, l'OM devra aussi faire sans Milik contre Lorient IL Y A UN JOUR