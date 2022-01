POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : Bordeaux nulle part, Bourigeaud partout. Auteur d’un superbe coup franc lors du carton rennais face aux Girondins (6-0) dimanche, le milieu de terrain a également été impliqué sur deux autres buts, avec notamment une ouverture millimétrée pour Majer sur le quatrième.

Seko Fofana (Lens) : 90+Fofana. Après avoir déjà égalisé au bout du temps additionnel face à Lille en Coupe de France, le Lensois a remis ça sur la pelouse de Saint-Etienne (2-1) samedi. Mais pour la victoire, cette fois-ci, grâce à une superbe frappe en pleine lucarne. Quel joueur, décidément…

Khéphren Thuram (Nice) : titulaire face à Nantes (2-1) vendredi en l’absence de Schneiderlin et Lemina, Thuram s’est comporté en véritable patron. Le fils de Lilian a fait parler son physique au milieu de terrain, et sa technique dans les 30 derniers mètres pour inscrire le but de la victoire.

Marco Verratti (PSG) : pour une fois, le "Petit Hibou" a tenté sa chance pour faire trembler les filets, mais le poteau en a décidé autrement face à Brest (2-0) samedi. Cela n’enlève évidemment rien à l’excellente prestation de l’Italien, qui a fait la pluie et le beau temps dans l’entrejeu. Un récital, encore un.

Gaëtan Laborde (Rennes) : Laborde a fait (très) mal à son ancien club. Rennes a martyrisé Bordeaux (6-0) ce dimanche, et l’attaquant n’a pas hésité au moment de tromper Costil sur un service de Doku. Auteur d’un match plein, il a également offert l’avant-dernier but à Guirassy sur une superbe talonnade.

Castello Lukeba (OL) : difficile de retenir quelque chose de la courte mais précieuse victoire lyonnaise sur la pelouse de Troyes (1-0) ce dimanche, hormis la prestation de Lukeba. Du haut de ses 19 ans, le défenseur central a une nouvelle fois été irréprochable sur le terrain, solide dans les duels, et propre dans la relance.

Ibrahima Niane (Metz) : et de trois. Niane traverse une saison difficile, mais il n’abdique pas. Ce dimanche, sur la pelouse de Reims (1-0), il a inscrit de la tête son troisième but en L1, et surtout permis aux Grenats de sortir de la zone de relégation.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : encore une fois remplaçant, Ben Yedder n’aura eu besoin que d’un petit quart d’heure pour montrer à quel point il est indispensable. Entré à la pause, il a marqué un but de renard dix minutes plus tard, avant de signer un doublé sur penalty dans la foulée.

Adrien Thomasson (Strasbourg) : sans son compère Ajorque, suspendu, Thomasson a pris ses responsabilités face à Montpellier (3-1) ce dimanche. C’est lui qui offre le but de l’égalisation à Waris, avant de donner un avantage définitif à son équipe moins de dix minutes plus tard, de la tête.

Sven Botman (Lille) : le géant néerlandais a sorti une grosse performance sur la pelouse de l’OM (1-1), dimanche. Auteur du premier but de la rencontre sur une superbe tête décroisée, il a ensuite permis à son équipe - en infériorité numérique pendant plus d’une heure - de résister pour finalement arracher un point.

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 76 points

2. Dimitri Payet (OM) 51 points

3. Anthony Lopes (OL) 41 points

4. Téji Savanier (Montpellier) 40 points

5. Lucas Paqueta (OL), Amine Gouiri (Nice) 36 points

7. Bamba Dieng (OM) 35 points

8. Achraf Hakimi (PSG), Jonathan David (Lille) 30 points

10. Andy Delort (Montpellier puis Nice) 27 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

